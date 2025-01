Claudia Sheinbaum aclara quien puede destituir a gobernadores en funciones; "no nos corresponde"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que existe coordinación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y se trabaja para garantizar la paz en la entidad, por lo que “a todos aquellos que piden que la presidenta quite y ponga gobernadores pues no, eso se llama autoritarismo”.

Durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó de las manifestaciones en Sinaloa en la que exigen la salida del gobernador.

-¿En este caso el gobierno federal le da respaldo total al gobernador?, se le cuestionó.

-Hay coordinación, es lo importante, porque hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos priistas de antes, que nosotros quitemos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la Presidenta de la República. Porque primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el gobierno federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador, señaló.

Solo la FGR puede destituir a gobernadores

La presidenta indicó que le corresponde a la Federación es la coordinarnos con todas las instituciones, gobiernos estatales y municipales

“Y ahí donde haya algún problema con algún gobierno municipal no nos corresponde al gobierno, le corresponde en todo caso a las fiscalías o a la Fiscalía General de la República”, dijo.

Alejandro Gertz Manero durante la Mañanera del Pueblo

FOTO: Antonio Nava

Por ello, la titular del Ejecutivo Federal manifestó que “a todos aquellos que piden que la Presidenta quite y ponga gobernadores pues no, eso se llama autoritarismo. Nosotros creemos en la democracia y creemos en la construcción de la paz y la seguridad y trabajamos todos los días por la construcción de la paz y la seguridad”. La presidenta dijo que el mensaje principal es para los habitantes de Sinaloa es que se trabaja todos los días para garantizar la paz y la seguridad.

