Como a Soldadin, payaso oaxaqueño relata que intentaron lincharlo, lo acusaban de secuestrador

Tras el linchamiento de “Soldadin” en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca salió a la luz un episodio similar en el que otro payaso estuvo a punto de ser agredido por una enfurecida turba que lo acusaba de ser secuestrador y aunque afortunadamente pudo salir bien librado, detalló cómo fueron los momentos de terror que vivió y cómo es que pudo ser rescatado de correr la misma suerte que su colega, quien fue brutalmente golpeado debido a que lo señalaron, sin pruebas, de haber abusado sexualmente de una menor.

“Nito Payasito” fue el encargado de dar a conocer que hace apenas unos meses atravesó una situación similar a la registrada el pasado lunes 24 de marzo en el municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Tuxtepec, donde su colega “Soldadin” perdió la vida tras ser linchado por una enfurecida multitud que lo acusó, sin pruebas, de supuestamente haber abusado de una menor de edad, sin embargo, en su caso, lo señalaron por supuestamente ser secuestrador de menores, por lo que estuvo retenido durante seis horas y dicho lapso fue sumamente tenso debido a las constantes amenazas de agresiones.

El Payaso Soldadin fue agredido por más de 10 horas. Foto: FB: Payaso Soldadin Y Jr

Este relato de “Nito Payasito” fue realizado a través de su perfil oficial de Facebook y en su post también aprovechó para lamentar la muerte de su colega “Soldadin”.

“Me uno a la pena que embarga a la familia de mi amigo Payaso Soldadin por su lamentable pérdida y externo mi repudio en el actuar de las personas que atentaron contra su vida. En meses pasados me vi envuelto en una situación similar junto con mi pareja, de la cual, gracias a Dios tuvimos la fortuna de salir ilesos, ya que se nos acusaba de ser secuestradores y en el pueblo al cual acudimos a amenizar una fiesta se nos acusaba de intentar secuestrar a un niño, cosa que nunca sucedió y que jamás estaría, ni siquiera en mis pensamientos realizar, sin embargo, fuimos privados de nuestra libertad por más de 6 horas y fuimos cuestionados y amenazados… es una situación muy difícil y estresante”, escribió Nito Payasito.

Nito Payasito y su esposa se salvaron de ser linchados gracias a un periodista

En la misma publicación “Nito Payasito” señaló que, contrario a “Soldadin”, él sí tuvo la oportunidad de demostrar que no era un delincuente y señaló que fue el periodista Carlos Abad quien lo ayudó a salir bien librado de esta situación y para finalizar, aprovechó para exigir justicia para su colega.

“Gracias a Dios y también a que indagaron sobre nosotros con varias personas, mi familia tuvo comunicación con algunos conocidos y que además se comunicaron con Carlos Abad y él dio fe que nos conocía, lo que estoy contando no se vale, sea lo que sea que haya sucedido, no le dieron oportunidad de defenderse, ojala se actúe en contra de quienes privaron de su vida a Soldadin y se dé un justo castigo, no se le devolverá la vida, pero servirá de ejemplo para que en situaciones posteriores le vayan pensando en hacer justicia por propia mano”, finalizó su texto Nito Payasito.

Tras el linchamiento del “Payaso Soldadin”, la Vicefiscalía Regional de la Cuenca de Papaloapan informó que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) abrió una carpeta de investigación, sin embargo, a dos semanas del trágico episodio no hay reportes de personas detenidas por estos lamentables hechos.