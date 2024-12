J-Hope de BTS confirma gira mundial en 2025 y podría visitar México

BTS, uno de los grupos de K-Pop más exitosos de todos los tiempos, podría regresar a finales de 2025, según declaró la empresa BigHit Music. Sin embargo, aún no hay fecha exacta para el lanzamiento de un nuevo disco o una gira mundial, aunque se rumora que será en 2026.

Por su parte, J-Hope, uno de los miembros de BTS, confirmó que el lanzamiento de su nuevo disco será en febrero de 2025. Además, se espera que, en marzo del mismo año, comience su primera gira mundial solista, la cual se podría llegar a países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y México.

Mientras tanto, Jin, el mayor del grupo, se encuentra promocionando su reciente álbum, el cual ha sido bien recibido por los fans, Por otro lado, los otros cinco integrantes de BTS se encuentran cumpliendo con su deber como ciudadanos surcoreanos realizando su servicio militar obligatorio, el cual terminarán en 2025.

¿J-Hope visitará México?

Hasta el momento, no se ha confirmado que J-Hope visitará México, pero existe un fuerte rumor, pues en Corea del Sur tendrá algunas presentaciones en marzo de 2025. De hecho, existe una gran probabilidad, ya que en los últimos meses muchos grupos y artistas K-Pop se han presentado nuestro país.

De convertirse en una realidad, el cantante de BTS sería el primero en ofrecer un concierto en solitario en México, por lo que se recomienda a sus seguidores mexicanos comenzar a ahorrar, puesto que el rango de precios podría estar desde los mil pesos hasta los 16 mil. Además, se dice que su presentación será en noviembre de 2025.

¿Cuándo sale el nuevo disco de J-Hope de BTS?

J-Hope regresará a las plataformas el próximo 18 de febrero, día de su cumpleaños, con su nuevo disco "Hope On The Street Vl. 1". Este nuevo material, tendrá seis canciones, según BigHit Music. El sencillo principal será “On The Street”, el cual es una colaboración con el rapero y compositor J.Cole.

Aunque no han revelado muchos detalles sobre su reciente trabajo musical, se espera que sea un disco muy poderoso, ya que J-Hope es conocido por ser un excelente rapero y uno de los mejores bailarines de la tercera generación de grupos K-Pop.

