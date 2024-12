¡BTS en el Azteca! Así sería su gira mundial del grupo en 2026, ¿cuándo vendrán a México?

La cuenta regresiva de BTS está cada vez más cerca de finalizar, pues faltan al menos seis meses más para que el ARMY vuelva a reunirse con la boyband. Actualmente, solo J-Hope y Jin han sido dados de baja del ejército, pero será hasta el 2025 cuando suceda el ansiado regreso de Jimin, V, Suga, RM y Jungkook.

Durante su ausencia, BTS ha lanzado varios proyectos en solitario que los integrantes dejaron preparados antes de enlistarse. Además, se espera que Jin y J-Hope realicen actividades en conjunto o por separado, pues falta medio año para que HYBE retome las promociones de la banda, quien ha rotó varios récords pese a su ausencia.

Se espera que BTS celebre su aniversario 13 en junio del siguiente año, aunque Suga será el último en ser dado de baja, pero varios medios coreanos ya revelaron la fecha de su ansiado regreso y los próximos planes de la boyband, incluso en México varias fans ya comenzaron una campaña para que se presenten en el Estadio Azteca.

La banda surcoreana vino por última vez al país en 2017 para el Music Bank, año en que se catapultaron a la fama en Estados Unidos para no parar desde entonces. El único tour en solitario que presentaron en México fue "The Red Bullet" hace nueve años, pero en aquel entonces su demanda no era tan grande.

Así sería la gira de BTS en 2026, si vienen a México

Este fin de semana, algunos medios coreanos revelaron que BTS regresará con nuevas promociones en la segunda mitad del 2025, además de que podrán lanzar un nuevo álbum como parte de su comeback tras terminar el servicio militar obligatorio, incluso se habla de su gira mundial que será hasta el 2026.

Aunque HYBE no ha dado un anuncio oficial ni detalles de las posibles actividades una vez que la boyband está fuera del ejército, pero ya se habla de un nuevo álbum y un nuevo tour. BTS canceló su gira en 2019 debido a la pandemia, por lo que solo se presentaron en Los Ángeles y Las Vegas con un concierto especial, su último concierto fue el show gratuito en Busan como parte de la oferta cultural del gobierno.

Según los informes coreanos, el comeback de BTS será a mitad del siguiente año junto con una gira mundial que podría llegar a más países fuera de Asia, Estados Unidos y Europa. Latinoamérica ha esperado por los idols, por lo que las fans sueñan con una presentación en el Estadio Azteca, el recinto que podría albergar su concierto debido a la gran demanda, o en su caso el antiguo Foro Sol.

