Joyce Jett, la supuesta segunda esposa de Cantinflas que lo demandó por 26 millones de dólares y se quedó con sus bienes

Pese a que Mario Moreno "Cantinflas" era bien conocido por ser todo un casanova, es bien sabido que la única mujer que fue capaz de llevarlo al altar y convertirse en su esposa fue la actriz rusa Valentina Ivanova, con quien se casó en 1934, cuando apenas tenía 23 años de edad.

Sin embargo, después de la muerte de su mujer en 1966 a causa de cáncer de huesos, el “Mimo de la gabardina blanca” se vio envuelto en una intensa polémica luego de que en 1989 una mujer se hiciera presente asegurando ser su segunda esposa e interponiendo una demanda en su contra por 26 millones de dólares y bienes materiales, denunciando haber sido víctima de maltrato por parte del comediante.

Se trataba de Joyce Jett, una mujer estadounidense que había trabajado para "Cantinflas" como subcontratadora de servicios de limpieza para el penthouse de Houston en donde el humorista solía hospedarse para asistir a las consultas que le fueron asignadas luego de haber sufrido un infarto.

Nieto de Cantinflas desmiente a Carlos Name tras decir que el actor tenía sirenas enjauladas en su casa de Acapulco

View this post on Instagram

Fue el mismo exabogado de "Cantinflas", Arturo Mora, quien compartió todos los detalles sobre dicho escándalo durante una entrevista ofrecida para el programa de espectáculos “De Primera Mano” en el 2021. Según señaló, Joyce Jett habría asegurado haber contraído matrimonio por comportamiento con Mario Moreno, supuesto vínculo que no es reconocido por la ley en México.

“Matrimonio por comportamiento, que fue lo que realizó Joyce Jett, en México no existe, y la ley mexicana dice: ‘ si hay una sentencia en alguna parte del mundo que no sea accesible a la ley de México, es como si no existiera’.