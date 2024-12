En octubre de este año, la cantante surcoreana Rosé, miembro del famoso grupo BLACKPINK, lanzó el tema musical “APT” en colaboración con Bruno Mars, una canción que se volvió sumamente viral, siendo todo un éxito que se ha posicionado entre los primeros lugares de las listas de popularidad, y cuyo vídeo ha superado las 600 millones de reproducciones en YouTube.

Sin embargo, la canción que hace referencia al popular juego de beber coreano conocido como “Apartament Game”, no estuvo exenta de polémicas, ya que resulta que el tema fue prohibido en Corea del Sur por un motivo que a más de una persona seguro le resultará absurdo.

La polémica razón por la que prohibieron la canción “APT” de Rosé y Bruno Mars en Corea del Sur

Pues resulta que “APT” de Rosé y Bruno Mars fue prohibida en Corea del Sur debido a que es consideraba como una canción con un ritmo bastante pegajoso que puede causar distracción entre los estudiantes que se encuentran preparándose para el "Suneung", el importante examen de ingreso a la universidad, algo que si bien puede parecer exagerado, es una muestra del intenso nivel de disciplina que se maneja en el país, en donde hasta los mismos jóvenes han expresado estar a favor de dicha decisión.

"Me preocupa que la canción siga sonando en mi cabeza incluso durante el examen. Los adultos pueden reírse y decir: ¿Por qué estresarse por algo así? Pero para nosotros, con un examen tan importante por delante puede resultar inquietante", explicó un estudiante para el noticiero Yonhap News.

La melodía de la integrante de BLACKPINK, se une a una larga lista de canciones conocidas como "gusanos de oído", mismas que fueron prohibidas para los estudiantes en Corea del Sur por considerarse distractoras, en la cual también se hallan otros grandes éxitos de reconocidos artistas, destacando algunos como “Ring Ding Dong” de la boy band SHINee, “Next Level” del grupo femenino Aespa, y "Go Go" de la famosa agrupación BTS.

Sigue leyendo:

¡Malas noticias para ARMY! Jungkook preocupa a sus fans tras sufrir quemaduras en el brazo