Escuchamos 50 canciones de K-Pop y estás son las mejores 16 del año 2024

K-Pop se ha consolidado como uno de los géneros musicales más populares en todo el mundo. Grupos como BTS, BLACKPINK y TWICE han dominado plataformas como Spotify y YouTube desde hace un par de años, convirtiéndose en fenómenos globales, ídolos de chicos, adolescentes o jóvenes. La música pegadiza, las coreografías elaboradas y la imagen impecable de los grupos han sido clave para su éxito.

Los grupos de K-Pop han actuado en los escenarios o festivales más importantes del mundo, colaborando con artistas de renombre y rompiendo récords en ventas de álbumes y reproducciones en plataformas digitales. Además, ha generado una economía en torno a él, impulsando la industria de la moda, la belleza, incluso el turismo tanto a nivel local como internacionalmente.

En la actualidad, cada vez son más los artistas y agrupaciones de K-Pop que logran captar la atención mundial. Un ejemplo reciente es Rosé, miembro de BLACKPINK, quien, con el lanzamiento de su video musical “APT.” junto a Bruno Mars, superó los 500 millones de vistas en YouTube en tan solo 48 días.

Las mejores canciones de K-Pop de 2025

La popularidad de este increíble género sigue en aumento en 2024. En este contexto, nos hemos dado a la tarea de escuchar las 50 canciones del K-Pop más populares lanzadas a lo largo del año y hemos seleccionado las 16 mejores para que las disfrutes antes de que termine el año. Esto fue lo que nos regaló Corea del Sur:

1. Rosé - APT

Rosé, la ex integrante de la banda Blackpink decidió lanzarse como solista mientras la banda continúa en un freno que no tiene fecha de regreso. Su primer sencillo fue lanzado en conjunto con el cantante Bruno Mars, y contrario lo que muchos esperaban, nos mostraron una canción con tintes completamente rocanroleros, pero sin dejar de lado esas letras inocentes con melodías pegajosas para bailar sabroso. Eso es "APT", la mejor y más popular canción de K-Pop lanzada este 2024.

2. aespa - Whiplash

"Whiplash" es otro de los éxitos de aespa, que resalta por su producción futurista y poderosa. Con un estilo similar al de otros temas del grupo, esta canción ha superado los 100 millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como uno de los lanzamientos más populares de la banda.

3. NewJeans - How Sweet

"How Sweet" es la canción principal del EP de NewJeans del mismo nombre, lanzado el 24 de mayo de 2024. Con una mezcla de elementos de R&B, esta melodía ofrece un sonido relajante pero pegajoso. Conocidas por su estilo vintage, la banda ha alcanzado un gran éxito este año, a pesar de los escándalos que las han rodeado y los rumores sobre una posible disolución.

4. Jennie - Mantra

Y así de rápido llegamos a la segunda ex integrante de la banda Blackpink. Jennie se peleó en todo el mundo con una canción de brochazos EDM con mucho pop, dejando al descubierto su gran talento para rapear. Además es una canción de mensaje fuerte, con mucho amor propio y dirigida a todas las chicas "bonitas e inalcanzables". Esta canción se volvió popular en cuestión de días y todo un movimiento de baile en TikTok se gestó a partir de la misma.

5. ILLIT - Magnetic

“Magnetic” forma parte del EP SUPER REAL ME de la girlband ILLIT, lanzado el 25 de marzo de 2024. Conocidas por su estilo inocente y un sonido suave, esta canción se ha convertido en una de las más populares del año, logrando casi 500 millones de reproducciones en Spotify y ganando gran aceptación internacional.

6. Fifty Fifty - SOS

Luego se convertirse en una de las tendencias más populares de TikTok, la banda Fifty Fifty volvió al ruedo con el Ep "Love Tune" donde vivirá permanentemente una canción muy tierna. "SOS" destaca por su increíble ritmo de pop clásico con algunas atmósferas que transmiten una gran amabilidad, pero también mucha cursilería. La perfecta armonía del tema, las voces afinadísimas, a la vez te transmiten todas las palabras de amor, aceptación y confianza en uno mismo, lo que necesitas en caso de pasar por un momento difícil.

7. Red Velvet - Cosmic

"Cosmic" es la canción principal del álbum del mismo nombre de Red Velvet, lanzado el 1 de agosto de 2024. Famosas por sus conceptos que van entre lo tierno y lo oscuro, en 2024 la banda presentó un sonido dream pop suave y envolvente, que capturó rápidamente la atención de sus seguidores.

8. Babymonster - Forever

Es una poca de las canciones que a lo largo del año se perdieron hacer algo diferente. Aunque sí es una canción muy apegada al K-Pop, hay muchos detalles a lo largo de la misma que la hacen una canción muy divertida de escuchar. Desde una melodía super pegadiza, hasta el montaje de una percusión que se va más por lo urbano y que poco a poco se va entrelazando con el EDM. La letra habla sobre dejar atrás el pasado, superar obstáculos y seguir adelante con confianza, sin importar lo que digan los demás.

9. Irene - Like a Flower

"Like a Flower" es el primer tema en solitario de Irene, miembro de Red Velvet. Este sencillo, lanzado el 26 de noviembre de 2024, se caracteriza por su estilo melódico y suave, con una vibra fresca y juvenil. A pesar de ser una reciente publicación, la canción ya ha sido bien recibida, superando los 4 millones de reproducciones en Spotify.

10. Jin - I'll Be There

Cuando hablamos de BTS pocas veces imaginas que se trata de la música tranquila y amable, en realidad llega tu cabeza un montón de cotorreo, ritmos de mucha candela o sudorosas y cansadas rutinas de baile. Pero Jin estrenó un Ep completamente pop donde también se preocupan por utilizar instrumentos que suenen pulcros, pero no por ello sin ritmos, armonías o melodías de mucha fiesta. Un tema hermoso de principio a fin.

11. XG - HOWLING

“HOWLING” es un tema del disco “AWE” XG, lanzado el 8 de noviembre de 2024. Conocidas por ser un grupo internacional de K-Pop, compuesto por miembros de diversas nacionalidades, se han caracterizado por su rap y un sonido urbano, entre otras influencias encaminadas sonar poderosas. En 2024, lanzaron varios temas exitosos, pero sin duda este fue el más popular.

12. STAYC - Cheeky Icy Thang

Hacen falta unos pocos segundos para quedar completamente enganchado de este sencillo. Por todas partes suda EDM con una melodía tremendamente pegajosa, armada casi en su totalidad con una batería de grandes cualidades que te pone a bailar, voces suaves, pero que te taladran el cerebro con su atrevimiento, así como sintetizadores que acompañan con una atmósfera que no paras de gozar. La letra habla sobre ser uno mismo, sin miedo a ser diferente. Es un himno a la individualidad y a la aceptación.

13. KISS OF LIFE - Igloo

"Igloo" es una canción de KISS OF LIFE con un sonido pop poderoso y un coro pegajoso, lo que la ha colocado como uno de los mejores lanzamientos de 2024. Aunque el grupo es relativamente nuevo en la escena del K-Pop, su estilo único ha capturado la atención del público, alcanzando más de 57 millones de reproducciones en Spotify.

14. aespa - Supernova

"Supernova" es una canción incluida en el álbum Armageddon de aespa, lanzado el 26 de mayo de 2024. Reconocidas por sus conceptos futuristas, la girlband ha logrado un gran éxito con este sencillo que destaca por su ritmo pegajoso y su propuesta innovadora. Además, su letra, que habla de confianza y empoderamiento, ha convertido este tema en uno de los grandes éxitos del año.

15. ILLIT - Cherish

La girlband lanzó un par de Eps durante 2024. Uno ellos lleva por título "I'll kill You" y contiene un tremendo rolón como "Cherish". Desde su inicio con algunos arpegios acústicos y pisadas casi terapéuticas en el sintetizador te comienza a llevar por una atmósfera dance pop de tiernas voces, con pegadizos momentos para soltarte los pies, pero sobre todo la boca, pues el tema habla principalmente de los sentimientos que te llega cuando crees gustarle a la persona de tus sueños. Amor puro y duro.

16. Lisa - Moonlit Floor (Kiss Me)

En el último lugar tenemos a Lisa, la tercera ex integrante de Blackpink que forma parte de este recuento. También fue una de las más movidas a lo largo del año con tres sencillos se la tienen en la cima de la fama y la popularidad. Desfiles de modas, portadas de revistas, entrevistas en televisión, campañas lujosas y un sinfín de nuevas experiencias llegan con dichos estrenos. Pero si una destaca por encima de las demás es "Moonlit Floor", donde sobre una balada romántica muy dulce, entona un verdadero himno a lo cursi, aderezado con su melodiosa voz de ángel. Punto extra porque simplea el clásico de Sixpence None the Richer.

