Rosé revela que BLACKPINK tenía prohibido hablar de romances cuando estaban dentro de YG

BLACKPINK, una de las agrupaciones de K-Pop más reconocidas en los últimos años, se encuentra preparando para su regreso en el 2025, pero mientras tanto Rosé, Lisa y Jennie están promocionando sus materiales solistas, los cuales han sido muy bien recibidos por los fans.

De hecho, Rosé, quien es conocida por ser la voz principal de la girlband, recientemente dio una entrevista para The New York Times, donde habló sobre sus recientes lanzamientos "APT" y "number one girl". Además, platicó sobre las complicaciones que puede tener ser un artista K-Pop.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que reveló que tenían prohibido hablar de romances en entrevistas o frente a los fans. A su vez, debían mostrar una imagen perfecta, lo cual aseguró fue y sigue siendo lo más difícil de ser una estrella K-Pop, ya que al final también son seres humanos.

Rosé asegura que fue complicado hablar de emociones en sus nuevas canciones. (Créditos: Instagram / @roses_are_rosie)

¿BLACKPINK tenía prohibido hablar de romances cuando estaban dentro de YG?

Aunque BLACKPINK sigue dentro de la agencia YG Entertainment como grupo, lo cierto es que sus agendas como solistas son independientes desde hace unos meses. En ese sentido, la empresa de entretenimiento ya no maneja a las chicas como antes, por lo que ahora pueden hablar libremente en entrevistas y programas de televisión.

Prueba de esto es que Rosé detalló a The New York Times que anteriormente tenía que mostrarse perfecta, ya que la industria del K-Pop suele ser muy demandante y exigente, lo cual puede ser agotador. "Nos enseñaron a presentarnos siempre de la forma más perfecta", agregó.

La estrella K-Pop reveló lo complicado que es trabajar en esa industria. (Créditos: Instagram / @roses_are_rosie)

Por otro lago, mencionó que se no podía hablar de temas normales como: la angustia, el amor perdido, la ira y toda clase de emociones humanas, pues temía mostrar demasiado en las letras de sus canciones. Sin embargo, en su nuevo trabajo solista esto ha quedado atrás, ya que ha tenido toda la libertad de involucrarse en sus canciones.

"¿Puedo mostrar este lado de mí? ¿Se me permite hablar de esto? Pero ni siquiera son cosas locas, para ser honesta. Son cosas muy normales", finalizó Rosé, quien cree que no debería estar mal hablar del amor y las emociones dentro de la industria K-Pop.

Sigue leyendo:

Jennie y Lisa de BLACKPINK confirman su presentación en Coachella 2025 como solistas

"Number One Girl" de Rosé de BLACKPINK, una carta íntima que explora las relaciones tóxicas