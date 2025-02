Anuncian nueva venta de boletos para J-Hope on The Stage en México | PRECIOS Y FECHA

¡Grandes noticias para ARMY! Se anunció una nueva venta de boletos para "Hope on the stage" en México. Si aún no consigues tu entrada para ver a J-Hope de BTS, la promotora K-Pop anunció que habrá más secciones en el Palacio de los Deportes para el 22 y 23 de marzo.

J-Hope será el primer integrante de BTS en presentarse en solitario en nuestro país, tras casi ocho años de que el grupo vino por última vez. Además, este 2025 marca el regreso de la boyband tras finalizar su servicio militar en junio próximo y se espera que retomen sus actividades casi de inmediato.

Aunque aún falta para la reunión de BTS en vísperas de su aniversario número 12, ya hay indicios de que podrían lanzar un nuevo álbum y tener una gira mundial para reencontrarse con sus fans. La banda surcoreana ha estado en hiatus por casi tres años, a excepción de las promociones en solitario de sus integrantes.

J-Hope tendrá actividades antes del reencuentro de BTS, siendo México el primer y único país latino en albergar su tour, y si fuiste de las que no alcanzó boleto, se anunció una nueva venta para su concierto, te contamos todo lo que necesitas saber para ir a ver al rapero K-Pop.

¿Cuándo será la nueva venta de boletos para ver a J-Hope en México?

A través de sus cuentas oficiales, Ocesa K-Pop sorprendió a las ARMY, quienes han pedido por una tercera fecha de "Hope on the stage" en México, pues debido a la alta demanda, J-Hope hizo un completo sold out para sus dos conciertos en el Palacio de los Deportes.

El recinto habilitó nuevas secciones y cuyos boletos se pondrán a la venta este miércoles 12 de febrero a las 3 de la tarde, tiempo de México. Hasta ahora, no hay información detallada, como los precios y las tarjetas bancarias que podrán participar. Pero, debes considerar que los lugares que se abrirán son con vista lateral y con disponibilidad limitada.

Un número limitado de entradas con vista lateral estarán disponibles para el j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ en CDMX en el Palacio de los Deportes.

uD83CuDF9F? Consigue tus entradas en Ticketmaster este miércoles 12 de Febrero a las 3:00 P.M.#HOPE_ON_THE_STAGE_TOUR_MX #HOS_TOUR_MX… pic.twitter.com/USOI6Bf2ek — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) February 11, 2025

Los últimos dos niveles del Palacio de los Deportes, D y E, serán los que tendrán nuevos lugares para ambas fechas de "Hope on te stage". Sobre el precio, los lugares con vista normal oscilaron entre los mil y 4 mil pesos mexicanos, aunque, algunas fans han compartido que al no tener vista parcial o nula del escenario, podrían estar a mitad de precio.

