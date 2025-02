Salma Hayek divide opiniones por video de su gatito devorando un pájaro dentro de su casa

Gracias a su talento, belleza y carisma, Salma Hayek logró colocarse como una de las grandes estrellas de Hollywood; sin embargo, se mantiene cercana a sus fanáticos a través de redes sociales, donde comparte más de sus proyectos y vida diaria. Aunque su más reciente video dividió opiniones ya que muestra el instante en el que su gatito entra a la casa con un ave a la que estaba a punto de devorar.

La actriz de "Magic Mike: el último viaje" ha mostrado más de una vez el gran cariño que tiene por los animales, lo que la ha llevado a adoptar a algunos de los que se encuentra en la calle en mal estado y que después presume en redes sociales entre muestras de afecto. Aunque esta vez su gato llamado Sasha la hizo pasar instantes de angustia al entrar a su casa con un ave a la que había cazado.

Salma Hayek divide opiniones por video de su gatito devorando un pájaro

La actriz mexicana publicó el video en su cuenta de Instagram la tarde del martes 11 de febrero, en éste explica a sus seguidores el conflicto que tuvo sobre enterrar el ave luego de que el gato la cazara. Y es que aseguró que de tomar esta decisión tanto el gato como los perros podrían desenterrarla; además, consideró que lo ocurrido es parte del instinto de caza que tiene su mascota.

"Si entierro al pájaro Sasha y los perros lo desenterrarán. No tengo el corazón para tirarlo a la basura. Por otro lado, es la naturaleza de los gatos cazar, así que no puedes enojarte demasiado con ellos. Pero aun así, ¿qué se supone que haga?", escribió la actriz junto al video.

Los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos internautas la criticaron, otros apoyaron su postura de que se trata del instinto de caza y señalaron que también podría tratarse de un "obsequio" del gato para la actriz como muestra de afecto: "Él lo caza para que tú te lo comas, es la forma de agradecerte", "Los gatos domésticos no deben salir de casa", "Puede contagiarse enfermedades del ave, mejor que no la coma", "Le despreciaron su regalo de San Valentín al pobre gatito" y "Mis gatos ya han cazado todo tipo de bichitos".

Salma Hayek y su amor por los animales

En diversas entrevistas la actriz veracruzana ha mencionado el gran cariño que tiene por los animales y que gracias a esto tiene una gran cantidad de mascotas por los que ha rescatado. Esto último habría provocado algunos desencuentros con su esposo, François- Henri Pinault, que le ha pedido dejar de adoptar debido a la gran cantidad de animales que tienen en su casa.

Aunque no se sabe con exactitud cuántos tiene, es posible saber que entre las mascotas de Salma Hayek hay un pastor alemán, un bulldog francés, un labrador retriever, un husky y algunos mestizos. Incluso ha compartido videos donde se deja ver con un búho, pericos, llamas, cisnes y un caballo negro, que tienen un lugar especial y amplio en su hogar para poder desplazarse.

Salma Hayek es una gran amante de los animales y no ha dudado en adoptar. Foto: IG @salmahayek

Sigue leyendo:

Cómo ven los gatos orientales a las personas, según estudio

Hombre apuñala a un perro husky en calles de la Ciudad de México; el ataque quedó grabado en VIDEO