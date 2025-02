Kendrick Lamar supera a Michael Jackson en el Medio Tiempo del Super Bowl, ¿pero realmente fue el mejor?

Los canales oficiales en los Estados Unidos han dado a conocer que Michael Jackson, el "Rey del Pop", ya no está ni cerca de ser el espectáculo más visto de todo el Super Bowl. Durante muchos años, desde su presentación en 1993, la gente no se convencía de ver con tanto fervor un show.

Kendrick Lamar es el responsable de tener ahora el show más espectacular de toda la historia, por encima de otras grandes super estrellas como Shakira, JLo, Lady Gaga, Katy Perry, Chubby Checker, The Rockettes, Phil Collins, Aerosmith, U2, Paul McCartney, The Rolling Stones, entre otros.

¿Cuál fue el registro? El medio tiempo del Super Bowl LIX registró un total de 133.5 millones de espectadores, aunque no fue una marca maravillosa, sí fue suficiente para pasar por encima del mismísimo Rey del Pop, quien logró la marca de 133.4 millones de espectadores.

Kendrick Lamar superó al rey del pop. Crédito: Facebook oficial

¿Qué canción cantó Kendrick Lamar en el Super Bowl?

A lo largo de la velada en el medio tiempo del Super Bowl, sonaron canciones del rapero Kendrick Lamar como "Squabble Up", "HUMBLE", "DNA", "Euphoria" o "Man at the garden", pero la música pasó a un segundo plano cuando hubo grandes estrellas a su lado como el mismísimo Samuel L. Jackson o SZA, quien interpretó "Luther" y "All the stars".

La actuación de Kendrick Lamar fue elogiada por su energía, sus elaboradas coreografías y su mensaje de esperanza y empoderamiento, además de las múltiples muestras de protesta que hizo sobre el escenario. Por ejemplo, el espectáculo terminó con una interpretación de "Alright", un himno del movimiento Black Lives Matter.

Pero nadie esperó que sonara el tema "Not like us", mismo que habla en contra del rapero Drake, quien tiene amenazado a Kendrick Lamar con realizar una demanda, pues el tema habla de que a Drake le gustan las mujeres menores y se dirige a él explícitamente como un pedófilo.

ASL performer Matt Maxey (@deafinitelydope) signed NOT LIKE US ud83cudfb5 #AppleMusicHalftime Posted by NFL on Tuesday, February 11, 2025

¿Cuál ha sido el mejor show Super Bowl de la historia?

Muchos han coincidido en que el Rey del Pop tiene el mejor show de medio tiempo. Michael Jackson realizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXVII el 31 de enero de 1993 en el Rose Bowl en Pasadena, California. Su actuación es considerada uno de los momentos más emblemáticos en la historia del Super Bowl y cambió para siempre la forma en que se concibe el espectáculo de medio tiempo.

La presentación de Jackson comenzó con una introducción en la que apareció en el escenario mediante un truco de magia, dejando al público atónito. Luego interpretó un popurrí de sus mayores éxitos, incluyendo "Billie Jean", "Black or White" y "Heal the World". El espectáculo se caracterizó por su energía, sus elaboradas coreografías y la poderosa voz de Jackson.

El espectáculo de medio tiempo de Michael Jackson no solo fue un éxito musical, sino que también tuvo un impacto cultural significativo. Su actuación ayudó a elevar el perfil del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y lo convirtió en un evento imperdible para millones de personas en todo el mundo.