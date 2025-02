Espectáculo del medio tiempo de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025 desata memiza

El Super Bowl 2025 tiene a millones de aficionados al filo del asiento por el partido entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, mientras que para aquellos que disfrutaron del show de medio tiempo dividió las opiniones respecto a la participación de Kendrick Lamar.

Aunque el rapero Kendrick Lamar hizo historia tras formar parte del show en un escenario tan imponente como el del medio tiempo del Super Bowl, también fue el protagonista de miles de memes que ya circulan en Internet sobre lo que hizo en el espectáculo más esperado del año.

Entre las imágenes cómicas que se esparcen rápidamente en redes sociales como X, TikTok e Instagram hay varias que aseguran que fue un show aburrido, mientras que otros dicen que si les gustó y también recordaron el pleito de Kendrick Lamar contra Drake.

Drake watching Kendrick halftime show pic.twitter.com/nbqsZZsg0a — LakeShowYo (@LakeShowYo) February 10, 2025

Los memes del medio tiempo del Super Bowl

Kendrick Lamar fue multipremiado al Grammy, pero según los fanáticos no se unirá a la lista de estrellas como Michael Jackson, Katy Perry, Beyoncé, Shakira, Jennifer Lopez y Eminem, quienes son catalogados de los artistas con mejores espectáculos en este evento deportivo.

Aunque si algo le aplauden al show de medio tiempo de Kendrick Lamar en el Super Bowl, es que no decepciona a su público con canciones como “Siezi Ditch”, “Squabble Up”, “Euphoria” y “Not Like Us” que formaron parte del espectáculo que preparó, cabe señalar que la última fue la que entra en polémica con Drake con quien no tiene una buena relación ni como amigo y tampoco como colega.

No puede faltar un meme de Los Simpson para el Super Bowl. Foto/SoySimpsonito

¿Qué pasó en el show del medio tiempo de Kendrick Lamar?

En el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Kendrick Lamar invitó como maestro de ceremonias o presentador a Samuel L. Jackson, ataviado como el Tío Sam, mientras que invitó a cantar a SZA, por lo que también fue tomado en cuenta por los usuarios de redes sociales para crear todos los memes posibles.

El público no perdona que a su parecer no fue como ellos pensaban, ya que hay bastantes imágenes en donde aparecen personas dormidas, con la que hacen referencia a que pasó desapercibido. también hay quienes mencionaron que en los próximos años las protagonistas sean mujeres, ya que hacen show más preparados y llamativos. Piden que el medio tiempo lo realice una mujer X/soycassj

Pero no todos son malos comentarios para Kendrick Lamar, ya que hay quienes destacan el juego de colores con la bandera de Estados Unidos, así como toda la producción que llevó, su selección de canciones y por supuesto lo que hizo contra Drake, y por eso se lleva los aplausos de la gente. Hay varios memes que dicen que el show fue aburrido. X/sessmandezet