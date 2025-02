"Muy decepcionado", amigo de Julián Figueroa revela qué sentiría el cantante por la pelea legal de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón

Ha pasado casi un mes desde que Maribel Guardia hizo público que presentó una denuncia en contra de su nuera, Imelda Garza Tuñón, por presuntamente ingerir sustancias nocivas para la salud y presunto maltrato infantil, supuestos casos por los que las autoridades determinaron que la cantante y actriz sería quien quedaría bajo el cuidado de su único nieto, José Julián. Desde entonces los dimes y diretes no han parado, además que incluso la viuda de Julián Figueroa ha afirmado ser víctima de Violencia Vicaria.

Asimismo, la cantante y madre de José Julián, de siete años, ha dado distintas entrevistas con medios de comunicación y con periodistas en específico en las que ha dado más detalles sobre el caso y, por lo tanto, también sobre su vida privada que hasta ahora había mantenido alejada del ojo público con el fin de defenderse de las acusaciones en su contra. Sobre esto último, un amigo cercano al fallecido Julián Figueroa ya opinó, destacando qué es lo que el también hijo de Joan Sebastian habría opinado.

De acuerdo con René Marcos, amigo de José Julián y también cercano a Maribel Guardia, su fiel colega no estaría a favor de que se estén compartiendo detalles tan delicados y privados sobre su familia; asimismo, detalló que el intérprete de "Sólo tú" también estaría molesto con otras personas cercanas que han salido a opinar en medio de este conflicto legal entre su esposa y su madre.

"Yo creo que estaría muy devastado, muy decepcionado e inclusive con su gente cercana porque a él no le gustaba eso; le gustaba su vida privada, mantenerla alejada de los medios y que realmente cuando ella expusiera algo con medios, pues tratar de aparentar que hubo una relación normal", mencionó en una entrevista con Ernesto Buitron.

Durante ese mismo encuentro, René Marcos también habló sobre la relación que su amigo tenía con la ahora acusada Imelda Garza Tuñón y reveló cosas polémicas como que ella habría obligado al hijo de Maribel Guardia a alejarse de sus amigos por ser una supuesta mala influencia y no dudó en añadir que ellos seguían juntos por una sola razón: "Pero definitivamente él amaba a su hijo y él estaba con Imelda, ahora sí que por su hijo".

Imelda Garza Tuñón habría obligado a Julián Figueroa a alejarse de sus amigos

El amigo de Julián Figueroa, René Marcos, explicó que él nunca estuvo de acuerdo con la relación sentimental entre el cantante e Imelda Garza Tuñón y que incluso siempre le aconsejó y señaló que ella no era una persona que le conviniera tener en su vida. Por lo anterior, la también actriz de teatro le habría pedido a su esposo que se alejara de su circulo de amistades, además negó lo que ella comentó hace unos días donde ponía en duda la sexualidad de su fallecido marido.

"Ella en cierto modo sentía que yo influía en decirle: 'oye, no te conviene estar con ella, es una mujer que no te va a ayudar a futuro, no creo que sea una mujer con la que debas casarte'. Igual con Iñaqui. Se inventaba cosas que teníamos relaciones con él más allá de la amistad. Se me hace estúpido y una ridiculez que lo esté diciendo y justamente ahora que lo esté ella ahora mencionando en una o dos entrevistas", dijo antes de recordar que hace unos días Imelda insinuó que a Julián salía con sus amigos, algo que él descartó afirmando que al cantante siempre le gustaron las mujeres.

Por otro lado, en su encuentro con el reportero antes mencionado, Marcos se mostró a favor de Maribel Guardia, a quien conoce de muchos años y defiende como una mujer intachable. Allí mismo, no dudó en señalar que lo mejor para el pequeño José Julián es que sea cuidado por su abuela y por Marco Chacón.

"Lo mejor es que ella tenga al niño porque está capacitada, porque es una mujer que no tiene vicios, porque es una mujer que ama a su nieto y no creo que sea ninguna intención el que le quite a su hijo; lo que quiere es ayudarla y se lo ha demostrado. Eso lo decide un juez, pero yo creo que lo mejor es que esté con Maribel, el niño no va a estar en mejores manos que Maribel y que Marco Chacón, que es una persona muy buena también", dijo.

