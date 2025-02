Maribel Guardia recuerda a su hijo, Julián Figueroa, con desgarrador mensaje: “Como duele”

Han pasado casi dos años de la repentina muerte de Julián Figueroa a los 27 años de edad por un infarto al miocardio. Tal y como lo informó su mamá, la actriz Maribel Guardia, quien este domingo recordó al cantante con un desgarrador mensaje y una postal juntos, todo en medio del mediático pleito legal que sostiene con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, por la custodia de su nieto, José Julián.

Desde que dio a conocer la denuncia contra Imelda Garza, la actriz de "Lagunilla mi barrio" se ha mantenido ausente en redes sociales y sus recientes publicaciones han estado dedicadas a su hijo, Julián Figueroa, que falleció el 9 de abril de 2023. La primera, se trató de un video con el que Guardia recordó cuando su hijo le dedicó durante una entrevista le tema "Eso y más" que interpreta originalmente su padre, Joan Sebastian.

Esta vez Maribel Guardia compartió una postal en la que aparece junto a Julián Figueroa y la acompañó de un desgarrador mensaje: "Aunque estés lejos sé que siempre te tendré, vives en mi corazón. Aprendí a atrapar esos momentos mágicos e irrepetibles que compartimos juntos. He tenido que aprender a escucharte en mis recuerdos y sumergirme en la inmensidad del amor de Dios porque sé que estás con él y eres feliz, pero como duele. Te extraño y te amo cada día más... 22 meses"

El tema del nieto de Maribel Guardia no es tan fácil

Fue el pasado 21 de enero cuando Maribel Guardia dio a conocer la denuncia que presentó contra Imelda Garza argumentando que trata de proteger a su nieto, José Julián, ante el supuesto consumo de sustancias y alcohol por parte de su exnuera. Esto desató una ola de declaraciones en las que la viuda de Julián Figueroa señala a su exsuegra de querer arrebatarle a su hijo, además de que niega toda acusación en su contra.

Durante una conferencia de prensa, Maribel Guardia reveló que autoridades le habrían otorgado el cuidado del menor por 90 días durante los que se realizaría una investigación. La vedette indicó que durante este tiempo dejaría de lado sus proyectos profesionales para dedicarse por completo a su nieto, quien, aseguró no ha mostrado interés por la ausencia de su mamá ya que no habría preguntado por ella.

Si esto acaba con mi carrera, no me importa. Yo quiero proteger a José Julián y de vivir mi hijo aprobaría lo que estoy haciendo (…) Acabo de renunciar a una nueva telenovela de Rosy Ocampo con quien era mi ilusión trabajar, pero lo importante es proteger, cuidar, educar a José Julián. Él no pregunta por su mamá, sólo le reza y la tiene en un gran póster pegado en su pared”, dijo la también cantante.