El tema del nieto de Maribel Guardia no es tan fácil

EL TEMA DEL NIETO DE MARIBEL NO ES TAN FÁCIL COMO LA JUSTICIA SALOMÓNICA EN LA QUE EL SABIO PARA SABER QUIÉN ERA BUENA MADRE LES DIJO: -VOY A PARTIR EL NIÑO EN DOS-

Según la abogada Mariana Gutiérrez, hay dos problemas con Ime Tuñón, la mamá:

“Cuándo llevaron al nieto de Maribel Guardia a la fiscalía le pidieron a su mamá Ime Tuñón qué se hiciera pruebas psicológicas y toxicológicas ahí mismo, mismas qué ella está en su derecho de rechazar y las rechazó. Por el tipo de denuncia que hizo Maribel y al no hacerse las pruebas Imelda, el niño le fue entregado a Maribel y aunque dos días después ella se mandó a hacer dichas pruebas en laboratorios privados, éstas no fueron aprobadas por la fiscalía por carecer de poder probatorio, ya que no se las hicieron frente a personal de la fiscalía”, dijo la abogada.

La otra prueba que supuestamente tienen en contra de Ime, además de los testimonios de empleados, directora de la escuela y otras personas, según la abogada es:

“El niño dijo que quería quedarse con su abuela, con Maribel” y en estos casos si se toma en cuenta la opinión del niño”.

El caso por lo mismo no es tan fácil como la justicia salomónica: -Voy a partir el niño en dos-.

SÍ TENGO PAREJA HACE SEIS MESES, DICE IMELDA TUÑÓN, PERO NO DUERME EN CASA DE MARIBEL NI CON MI HIJO, LA CASA TIENE MUCHOS CUARTOS

Ime Tuñón dice: “Hace dos años soy viuda y hace seis meses tengo pareja, es un conocido de Julián Figueroa, pero yo jamás dormiría ni con él y menos con dos hombres en casa de Maribel Guardia ni les permitiría dormir con mi hijo, la casa tiene muchos cuartos”.

Eso dicen la abogada y la mamá del niño, yo no sé si el juez amaneció de buenas, de malas o simplemente está siguiendo las leyes, lo que si se como cualquier ciudadano es que Maribel e Ime deben acatar la decisión del juez y para una madre 90 días sin ver a su hijo son eternos, pero así es el proceso legal.

El "hubiera" no funciona aquí y cuando pregunté ¿por qué no le hacen a Imelda los estudios toxicológicos en la fiscalía, ahora que ya dijo que sí se los hará? Me explican que no es cuando tú quieras, todo tiene un proceso. Lo cierto es que los abogados hacen lo suyo: unos desenredan, otros enredan más la madeja y al final el juez es quien interpreta.

EL DILEMA LEGAL: ¿JUSTICIA O VENGANZA CONTRA FOFO MÁRQUEZ? ¿OJO POR OJO? ¿

La cárcel no es un spa de lujo ni un hotel cinco estrellas, pero los derechos humanos aplican incluso para quienes cometen delitos por lo que alegando la difusión del video en la que tres gorilas entrenados agreden a Fofo Márquez como si fuera un saco de boxeo, su defensa peleará su sentencia de 17 años y medio de prisión diciendo que su vida está en riesgo, que una cosa es cumplir tu condena, pero tampoco lo metieron en prisión para que hagan de él “carnitas” ni es: "ojo por ojo".

POR SHANIK BERMAN

MAAZ