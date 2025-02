Alejandra Capetillo comparte detalles de la hermosa hacienda en la que será su boda | VIDEO

Alejandra Capetillo gana cada vez más popularidad en redes sociales gracias su talento, simpatía, belleza y autenticidad, cualidades que se ven reflejadas en sus videos con los que miles de internautas se sienten identificados e inspirados. La nueva etapa que está por comenzar junto a Nader Shoueiry logró atraer más la atención de los internautas, quienes esperan con cada publicación conocer detalles de su boda.

La hija de los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo posee casi un millón de seguidores en Instagram y más de 300 mil en TikTok, con quienes comparte cada detalle de su próxima unión. Aunque su contenido se enfoca en estilo de vida y belleza, la influencer también ha cautivado con sus anécdotas, mostrando detalles de su familia fuera de los reflectores y proyectos tanto personales como profesionales, todo con el toque de simpatía que tanto la caracteriza.

La creadora de contenido confirmó su compromiso el 20 de julio de 2024 con un clip del romántico momento en el que Nader Shoueiry le hace la propuesta. La pareja se conoció en España en un bar por amigos en común, así lo relató Capetillo en uno de sus videos donde detalla que al inicio tuvieron problemas para comunicarse por el idioma, pero su interés fue más grande y comenzaron a enviarse mensajes de WhatsApp.

“Fue en un bar, después en la casa de un amigo en común, viniste conmigo y me dijiste: ‘Tú eres muy guapo, ¿puedo llevar tu número?’, y lo le dije: ‘Ahora no es el momento, otro día’”, recordó el prometido de Ale Capetillo.

Desde entonces la pareja fue inseparable y ahora preparan su boda que se realizará en México, aunque con detalles de la cultura de Shoueiry que es originario de Líbano. En su reciente publicación, Alejandra Capetillo revela que la boda se realizará el 24 de mayo de 2025 en la Hacienda Zotoluca ubicada Apan, Hidalgo, que está a casi dos horas de la capital del país.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se han encargado de aclarar todos los rumores que han surgido con el compromiso de su hija, como aquel que apuntaba a que el padre de la novia podría oponerse debido a la diferencia de edad entre ellos, pues Nader Shoueiry es 11 años mayor que la influencer. Sin embargo, fue el actor el que descartó todo conflicto y dijo apoyar a cada uno de sus hijos sin importar cuál fuera su decisión y elección de vida.

“¡Cómo crees! Nader es un amor de muchacho. Mira, ellos tienen que vivir sus procesos y si yo realmente los amo tengo que dejar que vivan sus procesos, no puedo ser el papá metiche porque entonces estoy interfiriendo en algo que no me corresponde interferir. Yo estoy cuando a mí me piden que esté, sino, calladito me veo más bonito porque ese realmente es el amor verdadero, cuando tú respetas, ahora sí que ‘vive y deja vivir’ (…) Yo desde mi trinchera, desde mi perspectiva, lo disfruto”, dijo Capetillo para "Ventaneando".