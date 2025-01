Eduardo Capetillo aclara si se opuso al compromiso de su hija Alejandra: “Ellos tienen que vivir sus procesos”

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son considerados una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo, además de que fanáticos aplauden la buena relación que tienen con sus hijos y que se ve reflejado en cada momento que comparten juntos. Tal y como ha ocurrido con la boda de su hija Alejandra, sobre la que surgió el rumor de que el actor no estaría de acuerdo debido a la diferencia de edad que existe entre los novios, algo que no dudó en aclarar.

En julio de 2024 Alejandra Capetillo sorprendió a sus fans al anunciar su compromiso con Nader Shoueiry, de 36 años de edad, tras poco más de dos años de relación. La influencer compartió un video del romántico instante en el que su pareja se arrodillo frente a ella para hacer la importante pregunta a la que dio el “sí”. Desde entonces, ha compartido cada detalle de los preparativos con sus más de 800 mil seguidores en Instagram, en los que su familia también se ha involucrado demostrando la unión que existe entre ellos.

Aunque los rumores sobre la unión no se han hecho esperar y entre éstos destaca aquel que involucra a Eduardo Capetillo, quien supuestamente se opuso a la unión de su hija debido a la diferencia de edad con su pareja. Al respecto, el actor -quien ha mostrado su lado más vulnerable al hablar del tema- negó cualquier conflicto y se mostró feliz por ver a su hija Alejandra tan enamorada.

“¡Cómo crees! Nader es un amor de muchacho. Mira, ellos tienen que vivir sus procesos y si yo realmente los amo tengo que dejar que vivan sus procesos, no puedo ser el papá metiche porque entonces estoy interfiriendo en algo que no me corresponde interferir. Yo estoy cuando a mí me piden que esté, sino, calladito me veo más bonito porque ese realmente es el amor verdadero, cuando tú respetas, ahora sí que ‘vive y deja vivir’ (…) Yo desde mi trinchera, desde mi perspectiva, lo disfruto”, dijo Capetillo.

El tierno detalle de Nader Shoueiry con Eduardo Capetillo

Tras darse a conocer el compromiso, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no han evitado ser cuestionados sobre la boda de su hija por lo que fue la actriz quien reveló que su esposo se ha mostrado sensible ante el tema, pero sin dejar de apoyar a su "bebé" a quien no ha dudado en complacer con todo lo que desea para hacer más especial un día tan importante.

Por otra parte, Eduardo Capetillo ha dejado ver con cada declaración la felicidad que siente por la boda de su hija y durante un encuentro con los medios habló sobre el tierno gesto que tuvo Nader Shoueiry con ellos antes de pedirle matrimonio a Alejandra Capetillo.

“Este muchacho tuvo un detalle con nosotros. Iba de camino a recogerla al aeropuerto para llevársela de viaje para pedirle la mano, entonces quiso hablar con nosotros para pedirnos permiso, para pedir nuestra bendición. Esos detalles son detalles de un ser humano muy bueno, yo no sé cómo les vaya, espero que les vaya muy bien, pero esos detalles hablan muy bien de él”, recordó el también cantante.

Eduardo Capetillo niega estar molesto por el compromiso de su hija Alejandra. Foto: IG @alecapetilloga

