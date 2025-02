"Quise apostar por nosotros", las palabras que Dani Flow dedicó a Jocelyne en su boda sin Valeria | VIDEO

El pasado fin de semana las redes sociales estallaron cuando se dio a conocer que Dani Flow, el polémico cantante, llegó al altar con su primera novia Jocelyne y con quien tiene una niña pequeña; la noticia de su boda tomó por sorpresa a muchos y si bien ya se sabía que le había entregado el anillo, al formalizar su noviazgo poliamoroso con una tercera persona de nombre Valeria, los fans no creían que el matrimonio fuera opción, especialmente porque en México no se reconoce la poligamia.

Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue que la pareja decidió llegar al altar como una forma de terminar de consolidar su relación y acercándose a Dios; según dijo el propio "Rey del Morbo", su forma de amar no está peleada con sus creencias religiosas. Pese a ello, sólo se pudo casar con una de sus novias y eligió a la de más años de relación para dar el siguiente paso, algo que desató polémica en redes sociales.

Hasta ahora ninguno de los tres miembros de este poliamor ha dado declaraciones al respecto, pero en redes sociales se siguen compartiendo fotos y videos del gran día. Ahora, los encargados de grabar la boda compartieron parte de los votos y discursos con los que Dani Flow y Jocelyne, padres de Lucie, sellaron su amor ante Dios. En sus palabras, el intérprete de "Reggaeton Champagne" le aseguró a su ahora esposa que ella siempre fue la indicada.

"Desde el momento en que te vi quise apostar por nosotros. Me enamoré a primera vista y me entregué a ti en medio de mis vacíos; gracias por acogerme y hacerme sentir completo", dijo Dani Flow en medio de la pista de baile como parte de sus votos.

Los organizadores de la gran boda de Dani Flow y Jocelyne fueron los encargados de compartir algunas de las imágenes más emotivas de esta unión nupcial; entre ellas, se aprecia el momento en el que la pareja leyó sus votos y amor. El video deja ver a la pareja vestida de blanco y en medio de la pista de baile mientras todos sus invitados los rodean, allí se sinceraron y entre lágrimas se prometieron un juntos por siempre.

Por su parte, su ahora esposa y madre de su primogénita también ofreció unas palabras frente a todos los invitados, con las que le aseguró al reguetonero que él siempre ha sido su persona especial y que planea quedarse con él para toda la vida. "Dani, desde el momento en que te conocí, supe que serías alguien muy importante en mi vida, el cual no quería soltar nunca", mencionó en sus votos.

Durante su discurso, Jocelyne no evitó hacer mención sobre la personalidad de su amado y padre de su hija, llamándolo valiente y algo que no dudó en agregar fue la complicidad que han logrado juntos: "Amo tu forma de ver la vida tan arriesgada y valiente. Amo tu presencia, tu comunicación, tu complicidad que hace tan única nuestra relación", dijo al borde de las lágrimas.

Sin embargo, algo que despertó la molestia y curiosidad de muchos de los fans de Dani Flow fue que ni él ni su ahora esposa hicieron mención a Valeria, la novia de ambos y con quien el año pasado recibieron a una bebé que es la nueva miembro de la familia. Cabe destacar que hasta ahora no hay videos que muestren que mencionaron a su otra pareja, además que algunos seguidores afirman que era su momento y esta tercera persona tenía que respetarlo.

"¿Tiene a dos, pero sólo se casó con una?", "Vale no aparece por ningún lado ni publica nada", "y que soporte la Vale", "no vi a Vale", "por qué a Vale no la tomaron en cuenta" y "Vale no fue la protagonista, ya tendrá su momento", se lee en redes.