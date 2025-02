Yuri responde a las críticas por la colaboración con Ángela Aguilar: “Ya déjenla en paz”

Con más de 40 años de trayectoria, Yuri permanece como una de las cantantes más destacadas en la industria y sigue conquistando generaciones con sus proyectos. Ante esto, hace tan sólo unos días lanzó una nueva versión del tema “Maldita primavera” en colaboración con Ángela Aguilar, algo que no fue bien recibido por algunos de sus fans por lo que no dudó en responder a las críticas.

“Maldita primavera” vio la luz en 1981 como parte del álbum “Llena de dulzura”, aunque fue interpretada por primera vez por la cantante italiana Loretta Goggi destaca como una de las más icónicas en el repertorio de la artista jarocha. Por este motivo decidió traerla de vuelta y conquistar así a nuevas generaciones, esto junto a la menor de la dinastía Aguilar cuyos triunfos se han visto opacados debido al escándalo por su relación con Christian Nodal.

A tan sólo unos días de su lanzamiento el tema ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube, sin embargo, los comentarios negativos no se hicieron esperar y Yuri fue criticada por unir su voz a Ángela Aguilar pese a la polémica que enfrenta la cantante por su matrimonio con el intérprete de "Botella tras botella" y una supuesta infidelidad a la trapera argentina Cazzu.

Ante esto, durante su reciente entrevista para el programa de espectáculos "Ventaneando", Yuri habló sobre las críticas que ha recibido por la colaboración y exigió detener los ataques contra la llamada "Princesa del regional mexicano". Y es que esto también ha logrado opacar sus triunfos en la industria, como ocurrió con su reconocimiento como Mujer del año de la revista Glamour.

“Es una niña que va para arriba, es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida, yo no soy juez, pero considero que tonta yo si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella’, perdóname, no, cero. Es un honor cantar con ella, a la pobre Ángela me la traen pero de un hilo. Ahora que no ha pagado dos vestuarios, ¡ay, pobrecita, ya déjenla en paz!”, dijo Yuri, quien no descartó invitar a Ángela Aguilar a uno de sus conciertos en la gira "Icónica".