Filtran fotos de la supuesta boda secreta de "El Temach"

"El Temach" es uno de los influencers más polémicos debido a su contenido con consejos dirigidos a hombres sobre cómo relacionarse con las mujeres, algo por lo que ha sido señalado de fomentar la misoginia y el machismo. Ante esto, las fotos de su supuesta boda generaron gran alboroto en redes sociales, donde los comentarios no se hicieron esperar sobre su matrimonio y su ahora esposa, de quien se sabe poco.

Fue a través de sus historias en Instagram que "El Temach" compartió una fotografía junto al rapero Achepe, quien estuvo entre los invitados a la ceremonia que se habría celebrado el pasado fin de semana. El cantante publicó más imágenes de la unión y en éstas se observa al youtuber con un traje azul frente al altar y junto a él su novia, a quien le cubre el rostro el velo del elegante vestido de novia con un diseño strapless.

En las imágenes compartidas más tarde en TikTok se aprecia que la boda fue junto a un lago. Aunque hasta el momento el influencer no ha dado declaraciones al respecto los mensajes no se hicieron esperar y algunos internautas usaron algunas de sus frases y comentarios en su contra: "¿Pero sí pagó la boda o 50/50?”, “¿Habrá aplicado todo lo que dice?”, “¡No! Mi compa”, “El ‘Dios de la guerra’ se nos a pasado al otro bando”, “Se nos va Temach”, “Ya perdió todo por lo que trabajó”, “Al Temach le falta Temach” y “El soldado se ha deshonrado a sí mismo”.

Luis Castilleja, como es el nombre de pila del influencer, mantiene fuera del ojo público los detalles sobre su relación por lo que es poco lo que se sabe de su ahora esposa que algunos internautas han identificado como Isa. Además, información difundida en redes sociales por parte de sus fans señala que ella practica ballet y serían pareja desde 2021, aunque no sabe más de la historia sobre cómo se conocieron.

En entrevista con El Escorpión Dorado en 2024 para su canal de YouTube, "Temach" reveló que sí tenía novia pero que mantenía oculta su identidad para protegerla de las constantes críticas que recibe en redes sociales por su contenido. El influencer señaló que algunos han logrado identificarla y lanzan comentarios en los que la llaman "traidora".

“¿Sabes cuántas morras quisieran andar con ‘El Temach’? Todas. Sí, tengo novia, pero no la hago pública. Le escriben a diario, le escriben traidora, la acosan, la ching*** (…) Imagínate el buen novio que soy, vale la pena. Todas me aman, le gusta el conflicto, les gusta quien les diga que no”, dijo el infuencer para después enviar un consejo a sus seguidores: “Mi mensaje es que no se dejen mangonear porque vivimos en la época del hombre obediente y del hombre sumiso”.