Empresa y Cultura: abriendo el diálogo para potencializar su vínculo

Está demostrado que la cultura es un gran motor económico. En México, representa el 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB), según el INEGI, pero su verdadero potencial sigue sin ser plenamente aprovechado. La generación y fortalecimiento de empresas culturales es un tema pendiente en la agenda nacional. Existen esfuerzos por emancipar al sector cultural del paternalismo gubernamental, pero no se ha logrado realizarlo de manera sistemática y continua. En la vinculación de empresa y cultura, pocos son los casos de éxito y muchos los hechos efímeros.

Numerosas iniciativas culturales nacen con la autogestión, inician un camino de emprendimiento pero no logran consolidarse frente a un mercado global dominado por grandes corporaciones del entretenimiento. El ecosistema cultural mexicano es amplio y diverso: no solo en la multiplicidad de disciplinas, sino también en el gran abanico que constituyen sus generadores: artistas emergentes, creativos independientes, cooperativas, asociaciones, colectivos, etc., todos con realidades, expectativas y necesidades económicas distintas, pero con un mismo anhelo, el desarrollar su potencial artístico y emprendedor, compartiéndolo con sus respectivos públicos, buscando fortalecerse para perdurar en el mercado.

Importantísimo fomentar el apoyo a la creación de empresas culturales pero, sobre todo, frente a la realidad global que vivimos, las que se alinean con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Esto implica fortalecer la sensibilidad social, la capacitación en educación financiera, el desarrollo de modelos de negocio, la colaboración internacional y el intercambio de buenas prácticas. El talento por sí solo no basta; es necesario acompañarlo de una disciplina constante de formación y actualización.

Relacionar empresa y cultura en México ha sido históricamente subestimado. Potencializar esta vinculación es clave para una transformación real, acorde con nuestra realidad e idiosincrasia y con un desarrollo sostenible.

México, con su diversidad, puede inspirar modelos empresariales innovadores y con arraigo social. La economía naranja, que abarca cine, teatro, danza, artes visuales, diseño, gastronomía, moda y más disciplinas, sigue siendo un recurso subexplotado, por lo que es urgente profesionalizarlo y hacerlo competitivo.

Tenemos una oportunidad única: repensar un modelo empresarial desde nuestra riqueza cultural. Para lograrlo, necesitamos una nueva mentalidad que vincule la empresa con la cultura, que genere políticas públicas inclusivas y comprometa todos los sectores. Podemos y debemos construir un futuro donde lo económico y lo cultural no sean esferas separadas o antagónicas, sino aliadas en el crecimiento cultural y económico.

Propongo que abramos el diálogo, unamos esfuerzos desde nuestros diferentes ámbitos de acción para articular estrategias y generar alianzas que fortalezcan los vínculos entre empresa y cultura, en beneficio de una comunidad cultural en crisis y con el deseo de construir un México más justo, creativo y sostenible.

POR ARTURO MORELL

COLABORADOR

@ARTUROMORELL

EEZ