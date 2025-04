Morena y sus legisladores: Mucho músculo, poco cerebro

Con una bomba de tiempo cierran este período ordinario de sesiones los diputados y senadores de Morena: la iniciativa con la que pretende regular la industria de las telecomunicaciones en México.

Es un tema que provocará serios dolores de cabeza para el gobierno, los concesionarios y los legisladores del partido oficial.

No se sabe quién, pero con esto alguien se ha dado a la tarea de poner obstáculos en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

En el caso de la iniciativa que nos ocupa y que tanto resquemor ha generado, algunos apuntan a funcionarios heredados de Andrés Manuel López Obrador, aquellos que en el sexenio pasado se obsesionaron con la censura, el control absoluto y su desprecio por los medios de comunicación tradicionales.

De sus oficinas actuales habrían surgido propuestas que en otro momento no prosperaron, como la imposición de multas estratosféricas a concesionarios o dar facultades al gobierno para bajar el “switch” a páginas de internet.

Eso propició que la presidenta Sheinbaum pidiera un análisis a fondo. Por eso, el proyecto no se votará en este período que termina el 30 de abril. Los senadores, que ya lo habían aprobado vía fast track en comisiones, tuvieron que recular.

Y son precisamente los legisladores de Morena, encabezados por Adán Augusto López en el Senado y por Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, los que no ayudan en nada.

Se han convertido en auténticos levanta dedos. Así como les llegan las iniciativas, así las votan. No revisan, no debaten, no cuestionan, no hacen el trabajo que les toca. Se la pasan en la grilla, metiéndose el pie entre ellos. Todo el tiempo pelean.

Así como son incapaces de ponerse de acuerdo y trabajar en equipo, actúan con tal soberbia que les vale un cacahuate la relación con sus aliados del PT y el PVEM.

Los verdes, encabezados por Manuel Velasco, se desmarcaron del proyecto, mientras que los petistas anunciaban que están analizando la posibilidad de romper la alianza con Morena, sobre todo en San Lázaro, por los “agandalles” de Monreal y sus esbirros.

Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados petistas, dio a conocer que la relación está “congelada” por la soberbia de los líderes del partido guinda en San Lázaro.

En clara alusión a Ricardo Monreal, dijo que se creen invencibles. Y es algo en lo que coinciden algunos y algunos legisladores de Morena, aunque no lo hacen público para no mostrar más fisuras de las que ya son evidentes.

El escenario es complicado por donde se le vea. Pero es un momento en el que no se ve que Monreal, Adán y Luisa María Alcalde trabajen en equipo. Cada quien vela por su santo. Lo malo es que ya empiezan a hacerse costumbre los manotazos de Palacio Nacional para que se pongan a trabajar y es algo que no favorece a nadie.

***

NO HA SIDO UNA, han sido varias las ocasiones en las que Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, enfrenta la furia de la gente. Pero este fin de semana estuvo peor. Lo abuchearon y corrieron del Congreso del PT, que se supone es su partido. Algo muy mal ha estado haciendo para que lo traten así.

***

EXISTE UNA AUTÉNTICA PREOCUPACIÓN en el gobierno por el tema de los narcocorridos, pero están convencidos en Palacio Nacional de que el tema no pasa por la prohibición.

De hecho, plantean que debe ser más proactiva la dirección de Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), que encabeza Karina Luján.

Ahí es donde se registran todas las obras musicales. Lo que empezarán a revisar son los protocolos porque se aprueban títulos de canciones y álbumes, pero no las letras.

****

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En Morena hay dos tipos de legisladores: los que no entienden y los que no quieren entender”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

