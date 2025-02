¿Cuántas veces se ha casado Martha Higareda?, él fue su esposo antes de Lewis Howes

Martha Higareda acaparó las tendencias en redes sociales desde hace ya algunas horas, pues la actriz anunció a través de Instagram que este fin de semana por fin celebró su boda con el exfutbolita estadounidense Lewis Howes y quien le pidió matrimonio en septiembre de 2023 durante una de sus conferencias como autor. Las imágenes de esta pedida de mano fueron muy viales en su momento y tras más de un año de espera, la pareja por fin se dio el "sí, acepto" en una boda privada.

A través de una publicación el ahora matrimonio acaparó todos los reflectores por lo icónica que fue la celebración y por el mensaje con el que le dieron la buena nueva a sus millones de seguidores, quienes no tardaron en salir a felicitarlos. "¡Estamos casados! Esposo y esposa. Gracias a Dios, a nuestras familias y amigos! Queremos compartirles nuestras primeras fotos de casados. Gracias!", escribieron en Instagram.

Luego de la publicación en la que Martha Higareda se dejó ver con un hermoso vestido blanco con escote de corazón, falda con caída en "A" y detalles de encaje; mientras que Lewis Howes apareció con un elegante traje azul, los mensajes de felicitación se hicieron presentes en redes sociales, donde también se recordó el pasado sentimental que cada uno tuvo antes de estar juntos y decidir contraer matrimonio.

Y es que mientras el también autor fue novio de la modelo Yanet García, mejor conocida como "La Chica del Clima", Martha Higareda también tuvo un pasado amoroso que incluso también tuvo su momento en el altar. Mucho antes de conocer a Lewis Howes, la actriz de "Amarte Duele" ya había sido esposa de Cory Brusseau, con quien las cosas no salieron del todo bien hasta que finalmente decidieron divorciarse.

Así presumió su lujosa boda. (Foto: IG @yordirosadooficial)

¿Quién fue el primer esposo de Martha Higareda?

El primer esposo de la actriz mexicana Martha Higareda fue el también actor y productor estadounidense Cory Brusseau, con quien llegó al altar en una lujosa boda celebrada en el 2016 y que llegó a su fin en 2020, justo cuando el mundo estaba sumergido en una pandemia. Cabe destacar que este romance siempre se llevó de una forma muy privada, incluyendo la ceremonia con la que dieron el, "sí, acepto" desde Hawái, por lo que los detalles de su ruptura también se llevaron de la misma manera.

"Nos dimos cuenta de que la amistad es lo que prevalece con nosotros", comentó la famosa al dar más detalles de su decisión. Sin embargo, años después de esta separación sentimental, la protagonista de películas reveló algunas de las razones por las que ella y su ex decidieron ponerle fin a su relación sentimental. De acuerdo con lo que contó, fue la interacción de su madre con sus planes familiares.

Si bien recordó que la familia del otro pasa a ser familia extendida tras el matrimonio, aún sin hijos la pareja debería de ser la propia familia y tomar decisiones en conjunto, pues según explicó, la madre de su expareja los visitaba siempre de última hora, incluso durante sus vacaciones, lo que los obligaba a tener que cancelar sus salidas.

"Yo lo admito, uno de los errores grandes que yo tuve en mi relación con Cory, al tener yo una familia tan unida cuando él y yo teníamos algún plan (...) Si por ejemplo él había planeado que nos íbamos a ir de campamento ese fin de semana (...) Mi mamá me hablaba por teléfono y me decía: 'acabo de comprar boletos para LA'. Yo no le decía a mi mamá: ‘Padrísimo, mamá, obviamente siempre eres bienvenida, pero número uno, antes de cualquier cosa, avísame la siguiente vez que vayas a venir. Pregúntame: '¿Qué planes tienes?' Yo no hacía eso, sino que además todos los planes con mi pareja se cancelaban porque quien tomaba prioridad sobre mi vida en ese momento, era mi familia", contó en el pódcast "De todo un mucho".

¿Por qué se divorció Martha Higareda?

Durante una charla en el pódcast "De todo un mucho", Martha Higareda le confesó a Yordi Rosado algunos de los errores por los que su primer matrimonio fracasó y uno de ellos fue que ella le daba mayor prioridad a su familia que a su relación con Corey. Sobre ello, la actriz comentó: "Ya que te casaste es importante que tu familia sea tu esposo, aunque no tengan hijos, esa es tu familia".

¿Cuántos hijos tiene Martha Higareda?

Hasta este 2025, Martha Higareda de 41 años no tiene ningún hijo; sin embargo, ahora que llegó al altar con Lewis Howes se recordó que en el pasado la actriz congeló sus óvulos tras su divorcio con Cory Brusseau para poder cumplir su sueño de convertirse en madre. Asimismo, en el pasado la famosa dejó en claro que le gustaría tener dos o tres hijos con su actual esposo.

