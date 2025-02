Gabriela Cartol, ella es la actriz de "Como agua para chocolate" que presentará a México en el Fashion Week de Nueva York

La actriz Gabriela Cartol será una de las mexicanas que representará a nuestro país en el evento especial “Made in Mexico” en el Fashion Week de Nueva York este 2025, compromiso que la llena de emoción porque es una oportunidad de que el mundo de la moda voltee a ver a los diseñadores e indumentaria mexicana, por lo que está muy orgullosa de formar parte de este proyecto, así lo expresó en entrevista para El Heraldo de México.

La actriz originaria del estado de Guerrero señaló que con la problemática frente a las leyes de migración impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México, hoy más que nunca tenemos que representar a nuestro país con orgullo y dignidad porque “pese a todo lo que se nos diga de México, aquí está la otra cara de la moderna; de perseverancia, de lucha y de talento”, dijo.

La asistencia de Gabriela al Fashion Week este 9 de febrero viene a confirmar el gran estilo que la actriz le pone a cada uno de sus looks inspirados en la indumentaria mexicana, mismos que ella describe como su forma de defender su propio estilo. Cartol, quien ha sido dos veces nominada al premio Ariel formó parte de la serie “Como agua para chocolate” en el papel de Valentina, mencionó que la ropa que usa es parte de su identidad y ama lucir su piel morena, también le gusta el disfraz, transformarse y ser multifacética.

“La ropa nos da identidad, un stylist me decía que la ropa es la segunda capa de la piel, eso se me quedó muy grabado entonces es la manera de decir ‘soy esto’, con esto me identifico y yo lucho mucho por defender mi estilo propio”, mencionó la actriz.