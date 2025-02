¡Ahora contra los centavos! Esta es la razón por la que Donald Trump quiere desaparecerlos

No había pasado ni media hora tras la derrota de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl celebrado en Nueva Orleans cuando, desde ese mismo sitio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su nueva cruzada, ahora en contra de un enemigo inimaginable: los centavos.

Según el primer mandatario de la Unión Americana, el costo de producción de estas monedas es mucho más alto que su valor, por lo que no tiene sentido seguir haciéndolos en la Casa de Moneda.

“Desde hace mucho tiempo, los Estados Unidos han acuñado monedas de un centavo que, literalmente, nos cuesta producir más de dos centavos, ¡esto es un desperdicio!

“He instruido a mi secretario en el Tesoro para que dejen de hacer nuevas monedas de un centavo. Hay que combatir el gasto en el presupuesto de nuestra gran nación, incluso si es un centavo a la vez”, escribió en su cuenta en Truth Social.

Una moneda molesta

A diferencia de otras medidas que han parecido ocurrentes durante los primeros días de presidencia de Donald Trump, esta medida podría tener millones de personas que estarían totalmente a favor.

De acuerdo con un informe del periódico The New York Times, uno de los principales problemas con las monedas de un centavo es que, como su valor es tan bajo, la gente suele recibirlas pero no gastarlas.

La medida fue anunciada en su cuenta de Truth Social. Foto: Truth Social / Donald Trump

Al hacer esto, el Departamento del Tesoro no recibe monedas circulantes suficientes, por lo que tiene que acuñar más a un costo mucho mayor que el propio valor nominal de las piezas.

Aunque se prevé dejar de producir las pequeñas monedas con la efigie de Abraham Lincoln, esto no quiere decir que dejarán de valer. De hecho, dentro de muy poco se podrían convertir en costosos objetos de colección.

