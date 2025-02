¿Estás a punto de casarte y necesitas dinero? así puedes obtener un préstamo del IMSS para matrimonio | REQUISITOS

Cientos de personas en México sueñan con tener la boda de sus sueños. Sin embargo, no todos pueden costear los gastos que un matrimonio civil requiere. Pero, no todo está perdido. El Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) ha recordado que sus asegurados pueden solicitar un préstamo para utilizarlo en sus cuentas pendientes. Se trata de una prestación exclusiva para quienes coticen para esta dependencia.

De acuerdo con la descripción del IMSS, la ayuda para gastos de matrimonio, es una prestación en dinero a la que tiene derecho los asegurados que contrae matrimonio civil. Cabe mencionar que este apoyo solo se puede solicitar en una única ocasión y es financiada con los recursos de la cuenta individual del asegurado, cuyo importe de cálculo se determina considerando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a la fecha de celebración del matrimonio civil por 30 días.

El IMSS explica que esta prestación debe ser solicitada directamente en la AFORE donde se encuentre la cuenta individual de el o los asegurados, en los horarios establecidos por esa institución. En caso de que el/la asegurada tenga dudas o preguntas sobre este apoyo económico para matrimonio se puede acudir ante la Unidad de Medicina Familiar correspondiente.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el préstamo?

Estos son los requisitos para obtener el apoyo por matrimonio. Foto: freepik.

Para poder gozar de este préstamo, es importante que los asegurados cumplan con una serie de requisitos y documentos oficiales, mismos que serán solicitados durante todo el trámite. El requisito más importante para que este apoyo no sea negado es no haber solicitado este beneficio con anterioridad, pues el IMSS únicamente otorga este tipo de préstamos una sola vez; por lo que solo se brindará el apoyo en un primer matrimonio y no en los posteriores que se pudieran registra.

Los requisitos completos para acceder a este préstamo son:

Tener acreditado un mínimo de 150 semanas cotizadas ante el Instituto en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, a la fecha de la celebración del matrimonio.

No haber ejercido este derecho con anterioridad.

En caso de haber registrado a otro cónyuge como beneficiario acreditar la disolución del vínculo matrimonial, o bien, o el fallecimiento de éste.

Que cualquiera de los cónyuges (el solicitante o con quien haya contraído matrimonio), no haya sido registrado con anterioridad en el Instituto con esa calidad.

Estar vigente como asegurado. En caso de haber dejado de pertenecer al Régimen Obligatorio podrá solicitar la prestación, si el matrimonio se contrae dentro de los 90 días hábiles contados a partir de su baja.

Que el matrimonio civil se haya celebrado con posterioridad al 30 de junio de 1997.

¿Qué documentos necesitas presentar para obtener el préstamo?

Las personas interesadas en este apoyo deberán reunir una serie de documentos. Foto: freepik.

Identificación oficial con fotografía vigente.

Copia certificada del Acta de Matrimonio, expedida por alguna de las autoridades siguientes: oficinas /juzgados del Registro Civil, así como las Representaciones Consulares de México.

Estado de cuenta, impresión obtenida de la página de Internet de la AFORE que maneja la cuenta individual, o contrato firmado con la AFORE; con una antigüedad no mayor a seis meses previos a la fecha de solicitud de la prestación económica de que se trate.

Si el asegurado tiene registrado ante el Instituto, como su beneficiario a otro cónyuge deberá exhibir una copia certificada del Acta de Defunción.

Si el asegurado ya tenía un matrimonio previo (para el que no se pidió el préstamo) deberá acudir con un acta certificada de divorcio.

Estas son las condiciones para tener un préstamo por matrimonio

Se trata de un beneficio para quienes coticen para el IMSS. Foto: freepik.

Aunado a los requisitos y documentos que exige el IMSS para dar un préstamo por matrimonio, la dependencia también resalta una serie de restricciones y condiciones, la cuales - en caso de no ser cumplidas - podrían ocasionar que el préstamo no fuera aprobado. En este sentido, se destaca que los aseguraros deberán apegarse a las medidas del IMSS.

Para tener un préstamo por matrimonio, los asegurados deberán tener en cuenta la siguiente información compartida por el IMSS:

El asegurado sólo podrá ejercer este derecho por una sola vez. No tendrá derecho por los posteriores matrimonios que contraiga. Es obligación del asegurado, mantener actualizado el registro de sus beneficiarios legales, si tiene registrado a otro cónyuge, concubina o concubinario, deberá dar aviso a los servicios de Afiliación y Vigencia de Derechos, a través del trámite correspondiente, del registro del cónyuge, del que solicita la ayuda para gastos de matrimonio. La ayuda para gastos de matrimonio se cubre con los recursos de la Cuenta Individual, por lo que el matrimonio debe haberse celebrado posterior al 30 de junio de 1997. Esta prestación debe solicitarla directamente en la AFORE donde se encuentra su cuenta individual, en los horarios establecidos por esa institución. Para realizar cualquier aclaración sobre el trámite de la ayuda, el asegurado, debe acudir al servicio de prestaciones económicas de la Unidad de Medicina Familiar. Para el pago, el asegurado deberá acudir a la AFORE donde se encuentra su cuenta individual en los horarios establecidos por esa institución.

