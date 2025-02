Piden retirar de forma URGENTE una popular marca de ARROZ de todos los supermercados por reacciones alérgicas

Autoridades sanitarias han alertado por una famosa marca de arroz, la cual no debe consumirse por peligros a la salud de los consumidores. De acuerdo con la propia marca que fabricó este alimento, las bolsas ya están siendo retiradas de todas las tiendas minoristas y supermercados; no obstante, la alerta se emite para que los consumidores revisen sus alacenas y no ingieran este producto en caso de tenerlo en sus despensas.

La alerta fue emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido, puesto que en ambos países se distribuyó el lote de arroz que no debe consumirse. Las dependencias han precisado que el producto contiene una serie de alérgenos, los cuales no aparecen escritos en el etiquetado de la marca, lo que hace que el alimento sea peligroso para los consumidores.

Ambas dependencias publicaron sus alertas desde el pasado mes de agosto de 2024; sin embargo, han intensificado el llamado para los consumidores, puesto que - aunque el producto ya fue retirado del mercado -, las autoridades temen que algunas personas aún pudieran tener este alimento en sus alacenas y dentro de sus despensas. Cabe mencionar que el producto tiene como fecha de caducidad el próximo 16 de noviembre de 2025.

¿Cuál es la marca de arroz que no debe consumirse?

Este es el arroz que no debe ser ingerido. Foto: Iceland

El arroz que no debe consumirse es el "4 Golden Savoury Rice Steam Bags", de la marca Iceland. El producto se vendió congelado en envases de 600 gramos y tienen como fecha de caducidad el próximo 16 de noviembre del presente año. Este famoso alimento fue distribuido mediante la cadena de tiendas Iceland y se vendió en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Aunque las autoridades estiman que este alimento solo se vendió en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, no se descarta que el arroz se haya distribuido en todo España y otros países vecinos. En este sentido, las autoridades hacen un llamado a las personas para que revisen sus alacenas y, en caso de tener este alimento, eviten ingerirlo para no sufrir de reacciones alérgicas graves.

¿Cuáles son los síntomas de una reacción alérgica?

Las autoridades piden a las personas no ingerir este alimento. Foto: Freepik.

Sobre los síntomas que pudiera provocar el consumo del arroz "4 Golden Savoury Rice Steam Bags", de la marca Iceland, las autoridades sanitarias han compartido algunos de los síntomas más comunes que incluye una reacción alérgica, los cuales son los siguientes:

Hormigueo o comezón en la boca.

Urticaria, comezón o eccema.

Hinchazón de los labios, la cara, la lengua y la garganta o de otras partes del cuerpo.

Sibilancia, congestión nasal o dificultad para respirar.

Dolor en el abdomen, diarrea, náuseas o vómitos.

Mareos, aturdimiento o desmayos.

En casos más extremos, una alergia alimentaria puede causar anafilaxia, que es una reacción alérgica grave. La cual puede ocasionar síntomas mortales, tales como:

Constricción y opresión de las vías respiratorias.

Inflamación o sensación de un nudo en la garganta que dificulta la respiración.

Estado de choque debido a un descenso abrupto de la presión arterial.

Pulso acelerado.

Mareos, aturdimiento o pérdida del conocimiento.

