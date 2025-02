Aeroméxico deja atrás a otras aerolíneas, ¿de cuánto es el descuento para adultos mayores con tarjeta INAPAM?

Con la tarjeta INAPAM, las personas mayores pueden obtener una serie de descuentos en diversos establecimientos de alimentos , para asesorías y servicios legales, servicios como predial y agua, para actividades recreativas, educativas y culturales, en medicamentos y servicios de salud, transporte, y en algunos lugares para adquirir productos para el hogar y para vestir, según señala el directorio de beneficios 2024 del Gobierno de México, que puede ser consultado en esta pagina.

Sin embargo, es posible que algunas personas de la tercera edad se hayan preguntado si tienen algún descuento en aerolíneas, ya que uno de las actividades que disfrutan realizar en familia es viajar y al respecto hay buenas noticias porque sí las hay y aquí sabrán todo lo necesario al respecto.

La aerolínea en la que pueden disfrutar de un descuento importante para realizar algún viaje a un destino nacional o internacional es Aeroméxico, de acuerdo con su sitio de internet. Cabe señalar en el caso de otras compañías aéreas tales como Viva Aerobus y Volaris, no ocurre lo mismo.

La aerolínea dio a conocer este importante descuento. Foto: Aeroméxico

¿De cuánto es el descuento en Aeroméxico con la tarjeta INAPAM?

Lo primero que hay que saber es que el descuento aplica para adultos mayores con nacionalidad mexicana y extranjeros que residen legalmente en el país. Al presentar su tarjeta de INAPAM obtendrán un descuento de 15% sobre la tarifa de vuelos nacionales e internacionales de Aeroméxico y Aeroméxico Connect, en las tarifas públicas: Clásica (R, N, E, T, Q, L, H, K, U, M y B), AM PLUS (W), Premier (I, D, C, J). Además es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos.

Es aplicable a viajes sencillos y redondos.

Este descuento no aplica para Grupos, paquetes Gran Plan, tarifas en clase Básica y aeromexico.com.

Con este descuento, no aplicarán con otras promociones.

Aplica para personas con nacionalidad mexicana, pero en el caso de ser extranjeras residentes en el país deben presentar su tarjeta de residente temporal o permanente vigente, así como su tarjeta de INAPAM.

Cabe destacar que otra de las aerolíneas que ofrecen un descuento especial a los adultos mayores es Mexicana de Aviación, que ofrece un descuento del 20% en boletos de avión para quienes cuentan con su credencial Inapam vigente.

