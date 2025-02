¿Cuánto cuesta abrir una barbería en México? Inversión y consejos de un experto para tener éxito | VIDEO

Ser barbero en México puede implicar una inversión significativa, aunque el costo varía según la ubicación, el nivel de formación, el local que rentemos, así como el tipo de servicios que ofrezcamos en nuestro negocio: aseo facial, tratamiento facial, corte de cabello o el arreglo de la barba, y los permisos legales también deben ser contemplados.

La profesión de barbero es una opción accesible para muchas personas que podrían estar pensando en emprender un negocio, pero los gastos iniciales y operativos deben ser considerados al iniciar la barbería, como nos lo cuenta Javier o “Leyder”, un chavo que a sus 21 años de edad, se convirtió en uno de los más famosos barberos de la colonia Morelos.

“Necesitas invertir unos 30 o 40 mil pesos: en un espejo, en unas buenas sillas, unas buenas máquinas, sobre todo las máquinas, es lo más importante que debes tener. Yo con lo que inicié fue con un espejo, unas sillas, mis maquinas, y una carpa afuera. Ya después con los cortes fui comprando muebles, máquinas y otras cosillas”, reveló "Leyder".

Un barbero en México puede tener ingresos que van de los 300 a los 2 mil pesos por día. Créditos: El Heraldo de México.

Para desempeñar su trabajo un barbero necesita herramientas adecuadas como: tijeras, maquinas, peines, cepillos, secadores, planchas y productos para el cuidado del cabello (shampoo, acondicionadores y otros productos que son esenciales). Los costos de estas herramientas pueden variar desde 3,000 pesos para un equipo básico, hasta más de 15,000 pesos para equipos profesionales de alta gama. Las marcas reconocidas y los productos de calidad suelen ser más caros, pero también permiten un mejor desempeño y durabilidad.

Ser barbero en México, una oportunidad de obtener buenos ingresos

Otro gasto que debemos tomar en cuenta son las capacitaciones para ser barbero, estas formaciones que se imparten en escuelas o academias de estética ofrecen cursos que varían en duración y precio. Un curso básico de barbero puede costar entre 5,000 y 20,000 pesos, dependiendo de la institución y la duración del programa. En algunas academias de renombre, los precios pueden superar los 30,000 pesos por una formación más completa que incluye técnicas avanzadas y especializaciones.

Sin embargo, hay quienes aprenden a cortar el cabello y la barba a través de la experiencia o solo viendo videos que se suben a Internet, algunas ocasiones estos métodos de aprendizaje son funcionales y salen barberos muy buenos que adquieren una fama muy grande como sucedió con “Leyder”, quien aprendió de una forma empírica su profesión.

“Yo no tomé curso ni nada, ahora si que fui aprendiendo de estar viendo y después unos amigos me fueron enseñando, no tome ningún curso. Como al año que aprendí puse una carpa afuera de mi casa en la colonia Gabriel Hernández. Después puse una barbería enfrente del CETIS # 55, pero lamentablemente me lo clausuraron por unos problemas y ya de ahí seguí trabajando en las barberías”, contó su experiencia el famoso barbero.

Debemos también considerar el gasto del alquiler mensual del local, el cual puede oscilar entre los 5,000 y 30,000 pesos, ya que este depende de la zona y el tamaño del establecimiento. Pero como lo relata “Leyder”, este no debe ser un impedimento para comenzar tu barbería, ya que solo se necesitan las ganas de superarse o de querer hacer las cosas que te gustan, como nos los muestra una vez más el reconocido barbero, quien ha montado su negocio dentro de un camioncito.

Para “Leyder”, el camino no ha sido fácil, pero nada lo ha detenido, nada ni nadie ha impedido que él se haya convertido en uno de loa barberos más conocidos de la colonia Morelos, tras ganarse la confianza de sus clientes.

“Al principio sí la gente desconfía. Pero solo necesitan ver cómo trabajas, necesitan ver tu trabajo, para que confíen en la persona porque si hay varios lados que aparentan ser un buen lugar, pero pues no lo cortan como es. Pero echándole ganas se aprende, ahorita gracias a Dios lo corto muy bien y ya tengo mis clientes, mis cortes seguros”, confesó.

Los ingresos de un barbero en México también son relativos ya que dependen de los cortes que hacen por día, pero puede ganar entre 300 y 2,000 pesos por día, ya que dependen el tipo de servicio, su experiencia, la ubicación y la demanda. Los barberos con más experiencia y clientela frecuente pueden ganar más, mientras que los principiantes podrían tener que ofrecer precios más bajos al inicio.

En resumen, convertirse en un barbero en México implica una inversión inicial considerable, pero es una profesión que ofrece oportunidades de crecimiento personal y profesional si se cuenta con la capacitación adecuada y se gestionan bien los costos operativos.

“La semana que viene, voy a ir a un concurso en la alcaldía de Iztapalapa, voy a concursar, son varios barberos. Les hacemos una invitación aquí al camioncito de la barbería en la colonia Morelos, ubicado en la calle Imprenta y calle Central de Pintores, estamos aquí de martes a domingo desde las 12:00 hasta las 21:00 horas y los domingos de 12:00 a 18:00 horas”, comentó “Leyder” al terminar su entrevista para El Heraldo de México.

Sigue leyendo:

¿Por qué están clausurando estéticas y barberías en la CDMX? así puedes evitar que suspendan tu negocio

Ideas de negocio de bajo presupuesto para aumentar los ingresos en 2025