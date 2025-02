Visa americana: ¿cuánto dinero debo tener en mi cuenta bancaria para que me la den?

Si este 2025 quieres tramitar la visa americana para viajar a Estados Unidos debes saber cuáles son los requisitos clave para que las autoridades norteamericanas te aprueben este documento indispensable para visitar de manera legal el país vecino del norte. La visa es un documento que algunos países requieren para regular el ingreso o estancia de personas. Esto se realiza a través de un documento que las autoridades correspondientes adjuntan a los pasaportes.

Existen diferentes tipos de visa que otorgan el visto bueno para que una persona entre al país y realice cierto tipo de actividades, por ejemplo: de tránsito, de turista, de trabajo, de estudiante, diplomática, de periodista, de matrimonio, entre otros. En el caso de Estados Unidos es importante contar con este documento para poder viajar a ese destino ya sea para estancia o como un país de paso al destino final.

Es importante aclarar que aunque te otorguen la visa, no necesariamente eso te acredita el acceso para ese país, de acuerdo con una publicación de la Secretaría de Gobernación, una visa sólo indica que tu solicitud ha sido revisada y aprobada por un oficial consular en una embajada o en un consulado, y que dicho oficial ha determinado que usted es elegible para entrar al país por un propósito específico.

Conoce los requisitos para tramitar la visa este 2025. Foto: Freepik

¿Cuánto dinero debo tener en mi cuenta bancaria para que me aprueben la visa americana?

Aunque las autoridades norteamericanas no dan una cifra exacta, para tramitar una visa americana de turista (B1/B2), las autoridades suelen requerir que demuestres que tienes fondos suficientes para cubrir tus gastos durante tu estadía en Estados Unidos. Aunque no hay una cantidad exacta establecida, se recomienda tener un saldo promedio mensual de entre 1,000 y 4,000 dólares (aproximadamente 82,000 pesos mexicanos) en tus cuentas bancarias.

Este comprobante de fondos ayuda a demostrar que tienes la capacidad financiera para mantenerse sin necesidad de trabajar o buscar asistencia económica durante tu visita. Además, es importante presentar estados de cuenta bancarios recientes que reflejen este saldo promedio mensual en el banco de tu preferencia.

¿Cuánto cuesta tramitar la visa americana este 2025?

Los costos para tramitar la visa americana varían y es importante que sepas que todos los solicitantes de visa, incluidos niños, deben pagar una cuota de solicitud de visa de no inmigrante (MRV), que no es reembolsable. El pago de la cuota de la solicitud de visa es obligatorio y no condiciona que se emita la visa estadounidense.

Visa de turista, estudiante, periodista: 185 dólares, es decir 3,824.45 pesos al tipo de cambio vigente.

Visa de trabajador, atletas, empleado transferido dentro de su empresa, personas con capacidades diferentes: 205 dólares, 4,237.90 pesos.

Visa para menores de 15 años solicitando visa de turista B1/B2: 15 dólares equivalente a 310 pesos.

Visa para prometido o cónyuge de ciudadano estadounidense: 265 dólares, es decir 5,478.26 pesos.

Debes considerar que los pagos de la cuota de solicitud de visa estadounidense están sujetos a estos criterios:

No son reembolsables - El Departamento de Estado no emite reembolsos de pagos de solicitud de visa.

No son transferibles - Los pagos de solicitud de visa no pueden revenderse ni transferirse a otro solicitante.

Son válidos para una sola solicitud - Los pagos de solicitud de visa pueden utilizarse en una sola solicitud. Los pagos de solicitud de visa no pueden revenderse ni transferirse a otro solicitante.

Vencen después de 1 año - Los pagos de la solicitud son válidos durante un plazo de 365 dí­as desde la fecha de pago. Los pagos vencerán y usted perderá el derecho de usarlos para una solicitud de visa.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la visa?

Entérate de los requisitos. Foto: Freepik

Muchas personas temen realizar este trámite de visa por el proceso de entrevista, ya que si responden de manera incorrecta el interrogatorio del personal diplomático, les pueden negar ese documento, por lo que es necesario acudir preparado y responder con la mayor claridad posible a fin de evitar un rechazo.

Los requisitos para tramitar la visa son: