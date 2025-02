Buró de Crédito: ¿Puedo obtener un crédito INFONAVIT si tengo MAL historial crediticio?

Para otorgar un préstamo cualquier institución financiera revisa el Buró de Crédito para conocer el nivel de endeudamiento así como el comportamiento de los pagos que se han realizado o se realizan con los financiamientos anteriores. Pero para obtener el crédito Infonavit no es el mismo proceso.

Dependiendo del resultado de los movimientos registrados en el bburó de Crédito, se puede o no aprobar el préstamo, para el caso del Crédito Infonavit, el beneficiado puede elegir si acepta o no que el Infonavit revise el historial; no obstante, el negarse no impide que se dejen de otorgar créditos.

Uno de los primeros pasos para sacar el crédito Infonavit es iniciar con la precalificación en el cual el instituto evalúa varios aspectos como lo son: la estabilidad laboral, la edad y el salario diario integrado, además del ahorro en la Subcuenta de Vivienda e información sobre la empresa en la que labora el interesado.

De acuerdo con el Infonavit, una vez que el trabajador cumple con los criterios mínimos y busca conocer el monto al que puede acceder, queda el aspecto del historial crediticio que afecta el dinero que prestaran para adquirir la vivienda al cotejar el comportamiento de pago.

Un mal historial crediticio no otorgaría el 100% del préstamo. Foto: Infonavit

¿Puedo obtener un crédito Infonavit si tengo mal historial crediticio?

Con los criterios mínimos y la revisión del historial crediticio, la combinación de los dos resultados determinará a qué porcentaje de la capacidad máxima de crédito se puede acceder, por lo que sí se puede adquirir un crédito Infonavit a pesar de tener un mal historial crediticio.

“En este sentido, debes saber que, si no aceptas la consulta al Buró de Crédito sólo recibirías el 60 por ciento del monto máximo de financiamiento que te corresponde; pero si autorizas la revisión, el monto será mayor”, indicó el Infonavit dejando así los porcentajes a prestar:

Si tu historial no es bueno, podrías recibir hasta el 85% del crédito.

Si es regular, hasta el 90% del crédito.

Si es bueno, el 100% del monto de crédito que te corresponde.

