Lady Gaga opacó en los Grammys 2025 al lucir tremendo collar lleno de piedras preciosas y nunca antes visto

En cada alfombra roja o entregas de premios lo más comentado no sólo se queda en los galardones que reconocen a lo mejor del talento en cine o música, pues lo más comentado siempre suele estar asociado con los looks de las celebridades invitadas y así volvió a quedar confirmado este fin de semana con los Grammys 2025 donde vimos a figuras como Taylor Swift, Shakira y hasta la propia Bianca Censori, quien causó polémica al elegir un vestido de malla transparente con el que dejó poco a la imaginación.

Pero así como los vestidos llaman la atención del público por ser muy reveladores o de las marcas más exclusivas, no se comparan en lo absoluto con las joyas que desfilan y que ayer durante la entrega de los Premios Grammys 2025 se robó todos los reflectores. Si bien vimos anillos, brazaletes y gargantillas de todos los colores y formas, sin duda, el que más brilló fue el que llevó Lady Gaga. ¿La razón?, que la cantante y actriz lució una pieza de archivo que nunca antes había sido vista, pero cuya historia se remonta a casi un siglo de antigüedad.

En esta edición de los premios Lady Gaga decidió complementar su look gótico de vestido negro, corsé, cabello negro largo y con fleco arriba de las cejas con un collar de Tiffany & Co que de acuerdo con medios internacionales es de principios de los años 1930. Esta dupla fue la combinación perfecta no sólo para caminar por la alfombra roja, sino también para continuar en la gran gala. Recordemos que este año la intérprete estuvo nominada a los premios en la categoría a "Mejor canción", aunque hasta ahora ya ha ganado 14 premios en 38 nominaciones.

El lujoso collar de colección que usó este fin de semana fue creado en los años 30s y se sabe que fue Louis Comfort, hijo del fundador de Tiffany & Co, Charles Lewis, quien estaba a cargo de la dirección de la prestigiosa firma cuando se creó la pieza hasta ahora nunca antes vista. Lo que llama la atención no sólo es su antigüedad, sino también las piezas exclusivas con piedras preciosas y otros materiales que lo conforman.

La prestigiosa marca detalló que el collar es de la década de 1930. (Foto: Instagram @tiffanyandco)

El collar de Lady Gaga en los Premios Grammys 2025 se roba todas las miradas

Lady Gaga apostó por un lujoso collar para acaparar todas las miradas durante la alfombra roja de los Premios Grammys 2025; la pieza de Tiffany & Co destaca por estar fabricado con oro; sin embargo, los lujos y exclusividad no terminan con lo anterior, sino que también cuenta con perlas, ónix negro que acompañan como decoración a la pieza estrella que destaca a simple vista: una turmalina verde.

Según los expertos en joyería, esta es la primera vez que el collar ve la luz y que es portado por alguna celebridad. Por supuesto, esta no es la primera vez que Lady Gaga u otra famosa lleva una pieza de joyería así de antigua y exclusiva, ya que en el pasado distintas firmas de moda prestan sus collares, aretes o anillos para que se luzcan en eventos importantes. Aunado a lo anterior, no se debe de olvidar que gracias a subastas, muchas piezas históricas ya forman parte de las colecciones exclusivas de los famosos.

Cabe destacar que aunque Lady Gaga lució este icónico collar, no fue la única joya con la que se apareció el domingo en la entrega de los Premios Grammys 2025, sino que también completó su outfit con estilo gótico con otras joyas de la misma firma como son el caso de unos aretes Tiffany High Jewelry con diamantes Fancy Yellow de más de tres quilates en total y diamantes blancos, además del lujoso anillo Sixteen Stone de Jean Schlumberger que está a la venta desde 1959 y que está valuado en más de 300 mil pesos mexicanos.

Este fue el resto de su look. (Foto: Instagram @tiffanyandco)

