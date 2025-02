Selena Gómez habla de "Emilia Pérez" y afirma que volvería a actuar en la película: "elijo seguir sintiéndome orgullosa"

La película "Emilia Pérez" se ha convertido en una de las más premiadas, pero sin duda alguna, también es la más polémica por la representación que le dio a los mexicanos, al narcotráfico y a un problema tan delicado por la desaparición de personas, eso tan sólo por mencionar algunos de los señalamientos que hay en contra del filme, además del director Jacques Audiard, así como de todo el elenco de esta producción como es el caso de Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez.

Quizás quien peor la ha pasado es la actriz española Karla Sofía Gascón, quien ha sido señalada hasta por tuits de años anteriores y que le han traído señalamientos de antisemita y racista, hasta el punto de salir a defenderse de las acusaciones y negándolas por completo. Ahora, no ha sido ella quien se robó todos los titulares, sino su compañera, la cantante Selena Gómez, quien recientemente rompió el silencio ante toda la polémica a la que se enfrenta por su participación en "Emilia Pérez".

Recordemos que la ex de Justin Bieber interpretó a "Jessi del Campo", la esposa y madre de los hijos de "El Manitas", es decir, el narco que transicionó a "Emilia Pérez"; por este papel la actriz fue criticada inicialmente por Eugenio Derbez y tras darse a conocer más sobre la trama de la película, el acento de la cantante y una mala traducción en las canciones y más. Pero hasta ahora no había respondido a la crítica poco aceptada, al menos en países de habla hispana, ya que la cinta ha arrasado en premios.

Ahora, la intérprete y ex de Disney, asistió al Santa Barbara Internacional Film Festival dijo a The Hollywood Reporter que no se arrepiente de participar en este proyecto de Jacques Audiard y que, de hecho, lo haría todas las veces que son necesarias. Al ser cuestionada directamente sobre los comentarios que desató la película, la famosa afirmó conocerlos, pero dijo ignorarlos, ya que prefiere sentirse "orgullosa" de su trabajo.

Durante el evento, se le cuestionó cuál es su estado anímico tras la dura polémica a la que ella, el director y el resto del elenco de "Emilia Pérez" se vieron envueltos y sobre ello, refirió estar "muy bien", como una muestra de que no le ha afectado tanto como a su compañera Karla Sofía Gascón, quien rompió en llanto en una entrevista con CNN. Al responder los cuestionamientos, la actriz sí reconoció que la película ya no se siente igual que antes, pero ella se mantiene agradecida por la oportunidad.

"Parte de la magia ha desaparecido, pero elijo seguir estando orgullosa de lo que he hecho y simplemente estoy agradecida y vivo sin remordimientos", dijo.

Durante la conferencia de prensa difundida en video por el medio antes citado, se escucha a Selena Gómez afirmando que está orgullosa de haber participado en la película Emilia Pérez, no sin antes rematar con un comentario que la hizo merecedora de aplausos del público. Y es que la actriz afirmó que no importa el qué, ella volvería a actuar en esta cinta.

"Haría esta película una y otra vez si pudiera", dijo desatando los aplausos y gritos de los presentes.

Aunque el entusiasmo de los presentes alentó a Selena Gómez, cuando sus palabras se tradujeron e hicieron virales en redes sociales, la respuesta no fue la misma y de un entorno positivo, la actriz terminó recibiendo otro centenar de críticas, especialmente de latinos, quienes recordaron que hasta hace unos días ella se mostró a favor de la comunidad y de los migrantes al aparecer llorando por las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Deberías, porque a los latinos estadounidenses no les gusta Emilia Pérez", "Selena debería estar orgullosa del trabajo que hizo en esta película. La película que protagonizó acaba de ganar un premio Goya", "Chica, ni siquiera puedes hablar español correctamente en esa película. ¿De qué estás orgullosa?" y "te criticaremos 100 veces. Estás tan orgullosa de un producto racista, entonces no vuelvas a decir que somos 'tu gente'. F... gringa", se lee en algunos mensajes de redes sociales. Aquí algunos de los comentarios encontrados sobre las declaraciones de Selena Gómez. (Foto: X)

