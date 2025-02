El K-Drama que el gobierno de Corea del Sur no quiere que veas por sus fuertes temas, pero está disponible en Netflix

Netflix se ha convertido en una de las mejores plataformas de streaming para disfrutar de contenido coreano, pues en sus catalogo se puede hallar muchos K-Dramas. De hecho, cuentan con doramas que han sido totalmente prohibidos en Corea del Sur por hablar sobre temas controversiales.

"Nevertheless"es el nombre de uno de los dramas coreanos que fueron prohibidos en su país natal, pero lograron un gran éxito en otros países a través de Netflix. La historia va sobre una pareja de amigos que se gustan, pero no son novios. Además, mantienen relaciones sexuales y tienen citas como si lo fueran.

El K-Drama protagonizado por Han So Hee y Song Kang fue sumamente elogiado por el público internacional, ya que el tema principal son las relaciones de amigos con derechos. Sin embargo, esto fue lo que provocó que fuera prohibida en Surcorea y fuera clasificada para mayores de 18 años.

"Nevertheless" es un drama coreano de Netflix. (Créditos: Netflix)

¿De qué trata el K-Drama "Nevertheless" de Netflix?

"Nevertheless" es un drama coreano de Netflix que trata de sobre un romance entre un hombre (Park Jae Uhn) que no busca relaciones formales, pero le gusta coquetear y una mujer (Yoo Na Bi) que quiere tener citas, pero teme enamorarse de nuevo tras una mala experiencia con su expareja, quien la engañó.

Park Jae Uhn es un joven apuesto, despreocupado y coqueto, que no le interesa desarrollar sentimientos por otros y considera que las citas son una pérdida de tiempo. Por otro lado, Yoo Na Bi es una chica que disfruta de conocer personas, pero teme que la lastimen, por lo que intenta no encariñarse con nadie, aunque no lo logra.

Al final, ambos empiezan a salir y desarrollan una relación de amigos-novios, pero nunca formalizan su relación. De hecho, Yoo Na Bi comienza a enamorarse de Park Jae Uhn, pero él simplemente la ve cómo una amiga y no se compromete a ser fiel, por lo que coquetea con otras mujeres.

"Nevertheless" fue prohibido en Corea. (Créditos: Netflix)

¿Por qué fue prohibido en Corea del Sur?

Aunque en occidente esta historia puede ser común, en Corea del Sur es mal visto que los jóvenes tengan relaciones no formales. De hecho, las escenas sexuales son muy raras en los K-Dramas, pero el dorama "Nevertheless" rompe con esto. Además, trata temas como la infidelidad, la sexualidad y la libertad.

"Nevertheless"

Título en inglés: Nevertheless

También conocido como: Aún así

Género: Drama, Romance

Episodios: 10

Cadena: jTBC, Netflix

Periodo de emisión: 19-Junio-2021 al 21-Agosto-2021

Banda sonora: Nevertheless OST

