Carmen Aub, actriz de "El Señor de los Cielos" anuncia su primer embarazo

Carmen Aub dejará grabado por siempre el 10 de febrero en su vida, ya que es el día que anunció públicamente el embarazo de su primer bebé. Fue a través de su cuenta oficial en Instagram la manera en la que la estrella de “El Señor de los Cielos” le gritó al mundo lo feliz que es ya que en pocos meses tendrá en sus brazos a su hijo o hija.

En la publicación la actriz mexicana aparece con su novio Iván Sikic, en una serie de imágenes que describió como: “No se permite sushi hasta julio”, ya que es parte de los alimentos que no se pueden ingerir durante el embarazo, además entre las fotos hay una en donde muestra su pancita y otra una foto del ultrasonido que tiene fecha del pasado 6 de enero.

Las felicitaciones no se hicieron esperar y varias celebridades como Gala Montes, Sabrina Seara, Ailyn Mujica y Karla Díaz le externaron una bella muestra de cariño y apoyo para esta etapa que está por comenzar al convertirse en madre y agrandar su familia.

Todo parece indicar que la actriz Carmen Aub se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo, pero no ha dado a conocer la fecha específica del nacimiento y se especula que será en julio, además dio detalles del nombre y el sexo del bebé en camino.

En una imagen Carmen Aub aparece con ropa deportiva y con el número de una carrera y presuntamente reveló que el nombre del bebé será “Lu Sikic Aub”, ya que lo escribió en una de sus piernas y muchas personas piensan que podría ser una niña, aunque no dijo el género.

Carmen Aub aceptó la propuesta de matrimonio de Iván Sikic, la pareja se comprometió mientras vacacionaban juntos en Japón y también hicieron público dicho momento, ya que ambos describieron están felices y muy enamorados, por lo que desean pasar su vida uno al lado del otro.

Iván Sikick es un artista originario de Perú que es conocido por desarrollar su estilo conceptual que utiliza performance, así como activaciones públicas objetos e instalaciones con temas sociales y políticos de diversos contextos al rededor del mundo.

“No pudo ser más perfecta la propuesta… recién despertada con un chiste que llevó a lo que tenías planeado y no me esperaba en lo absoluto! (Mi manicure) con el anillo más bonito por que fue pensado para MI!!! (Como no me fui a la isla antes ), con un día blanco en Nagano y con el hombre que desde que ví sentí un no se que y ahora se transformó a amor, sin ninguna duda te digo SIIIII”, es parte del mensaje de Carmen Aub.