Faisy no felicitó a Mariana Echeverría por su embarazo, le manda un mensaje a su excompañera en MCDR

El pasado 29 de enero te informamos que la exparticipante de "La Casa de los Famosos México", Mariana Echeverría, anunció su embarazo con el portero del Club León, Óscar Jiménez. La pareja subió un emotivo video en redes sociales para confirmar la noticia.

Ante sus más de dos millones de seguidores en Instagram, Mariana Echeverría, exintegrante de "La Familia Disfuncional" de "Me Caigo de Risa", subió una grabación confirmando que está esperando a su segundo bebé. Inmediatamente sus familiares y amigos le desearon lo mejor en la nueva etapa que están por comenzar.

A casi dos semanas de la inesperada noticia noticia, Faisy fue entrevistado para saber si había felicitado a su excompañera, Mariana Echeverría. Ambos están distanciados desde hace varios meses a pesar de que presumían su gran amistad dentro y fuera de los foros de televisión.

¿Faisy felicitó a Mariana Echeverría por su embarazo?

Hace unos momentos el conductor de "Me Caigo de Risa", Faisy concedió una entrevista en la que habló sobre los proyectos que tiene para este 2025. En un momento de la plática fue cuestionado sobre el embarazo de su excompañera, Mariana Echeverría, y su respuesta se volvió viral.

De manera contundente, Faisy demostró que por el momento no ha tenido ningún tipo de contacto con Mariana Echeverría. El comediante aseguró que al que sí felicitó fue al portero del Club León, Óscar Jiménez, por lo que les deseó lo mejor en su nuevo embarazo.

"No (le escribió a Mariana Echeverría), a Óscar sí, es portero de León, sé cuánto lo deseaban y espero que sean muy felices", contó.

Instantes después el conductor de Televisa dijo que está dispuesto a seguir trabajando junto a Mariana Echeverría en "Me Caigo de Risa", pero desafortunadamente él no toma ese tipo de decisiones. Faisy aseguró que está disfrutando el presente y no se ocupa del futuro.

