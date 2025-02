Gala Montes acusa a Karime Pindter de robarle trabajo y toma drástica decisión

Aunque parecía que Gala Montes y Karime Pindter sostenían una sólida amistad, todo indica que una rivalidad surgió recientemente entre ellas. Los rumores al respecto se desataron tras el mensaje compartido por la actriz en redes sociales en el que acusa a la influencer de haberle robado proyectos de trabajo, algo que también la llevaría a tomar una drástica decisión que generó gran impacto en sus seguidores.

Gala Montes formó una gran unión con Mario Bezares, Arath de la Torre, Briggitte Bozzo y Karime Pindter durante su participación en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México"; sin embargo, a su salida no gozaron de la misma popularidad que otros exintegrantes del programa como Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes también lograron sostener la amistad aún fuera de los reflectores, incluso vivieron juntos durante un tiempo.

Gala Montes acusa a Karime Pindter de robarle trabajo

Durante varios meses los integrantes del Team Mar se dejaron ver juntos en importantes proyectos, pero todo cambió y comenzaron a surgir las sospechas de un distanciamiento siendo Briggitte Bozzo la primera en verse envuelta en la polémica por un conflicto con Gala Montes. Ahora es Karime Pindter la que está en el ojo del huracán debido a las fuertes acusaciones que habría realizado Gala Montes asegurando que le robó trabajo.

Todo comenzó por un mensaje replicado por Gala Montes en su cuenta de X, antes Twitter, de una de sus fanáticas: “Cómo que la ‘madrot*’ ofrecía cobrar 50% menos que Gala para que contrataran a ella y no a Gala”. A éste la actriz respondió con la frase "true (verdadero)". A esto se suma que en Instagram la también modelo ya no sigue a Karime Pindter, mientras que ella aún figura entre sus seguidores.

¿Karime Pindter responde a Gala Montes?

La exestrella de "Acapulco Shore" ha tratado de mantenerse alejada de la controversia por lo que hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto. Aunque algunos seguidores han tomado como indirecta su reciente video en TikTok de su viaje en Brasil, pues éste lleva el audio: "No, mi amor, que se conformen otras, yo me merezco el mundo entero. Tengo el potencial para conseguirlo, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero de que lo logro, lo logro”.

