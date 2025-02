Belinda revela las graves razones de su hospitalización, ¿cuál es su estado de salud?

Belinda no atraviesa un buen momento de salud, la cantante de pop más popular de México dio a conocer en fechas recientes que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. A través de sus redes sociales publicó la fotografía donde se puede ver su brazo con un suero, pero no dio más detalles del momento.

Fanáticos comenzaron a enviarle mensajes para que se recupere pronto, cosas que la misma cantante agradeció y no dudó en decir que los mantendrá al tanto de las cosas que sucedan en su vida durante los próximos días. Atrás de una entrevista donde reveló la verdadera razón que la llevaron a una sala de urgencias.

La cantante se encuentra en el ojo del huracán, pues durante los últimos días han informado que supuestamente mantiene una importante relación amorosa. Esto, sin embargo, ha pasado segundo plano al darse a conocer que comenzará con estudios médicos para confirmar que todo esté bien en tu cuerpo, lo que ha alarmado a sus fanáticos.

Belinda confirmó que lamentablemente se debido a una carga intensa de trabajo, la cantante ha estado trabajando por muchos meses en lo que es el lanzamiento de sus nuevas canciones y ha estado dando conciertos por todas partes, por lo que no ha tenido descansos adecuados ni tiempo para cuidar su salud.

Además, informó que no es la primera vez que tienes problemas de salud derivados de las grandes cargas del trabajo a las que se expone con frecuencia, de qué se trata de uno de los artistas más famosas y populares del momento. Por ello, le han hecho algunos estudios para confirmar que no haya nada más grave con su situación.

"Me encuentro bien de salud, he trabajado sin parar desde hace un tiempo, y mi cuerpo explotó de tantos viajes, tanto trabajo. No he parado, no he descansado, y el cuerpo resiente el trabajo en exceso"