¿Wendy Guevara cambia de trabajo? La influencer confiesa si será parte de un famoso programa matutino

En la última semana se ha dado a conocer que Wendy Guevara dejaría para siempre Televisa, empresa que ha sido su casa durante los últimos años, luego de que participara en La Casa de los Famosos México 2023, atrayendo a público de todas las generaciones de nueva cuenta a la televisora.

Sin embargo, fue la propia influencer quien dio a conocer durante las últimas horas que no será parte de ninguna otra empresa por el momento y mucho menos se convertirá en conductora de tiempo completo, pues sus objetivos por el momento son otros, asunque aseguró que no tendría nada de malo si decidiera hacerlo.

“Solo fui a una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que es El minuto que cambió mi destino, pero no es verdad eso que dicen que voy a entrar a trabajar de conducción ahí al programa, que no tendría nada de malo porque me gusta y está padre, ya saben que me encanta el argüende, pero no hermanas".