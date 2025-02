Muere Tony Roberts, famoso actor que apareció en varias películas de Woody Allen

Tony Roberts, uno de los actores más carismáticos y versátiles de Broadway, conocido por su destacada carrera tanto en teatro como en cine, murió este 8 de febrero a la edad de 85 años. La triste noticia fue confirmada por su hija, Nicole Burley, a través del New York Times y hasta el momento no se ha confirmado la causa que lo llevó a perder la vida, sin embargo, la industria ya comenzó a expresar muestras de cariño por medio de redes sociales.

Roberts, quien se convirtió en un pilar de la escena teatral neoyorquina, dejó una huella indeleble en la industria, tanto con sus memorables actuaciones en musicales de Broadway como con su colaboración en una serie de películas aclamadas de Woody Allen. Es por ello que su muerte marca el fin de una era para el teatro estadounidense, donde su talento y presencia en el escenario fueron celebrados a lo largo de varias décadas.

Tony Roberts nació el 22 de octubre de 1939 en Nueva York, y desde temprana edad mostró un interés por la actuación. Su trayectoria en el teatro comenzó en Broadway, donde se destacó por su capacidad para interpretar roles complejos y variados; la primera gran oportunidad de Roberts llegó en 1967, cuando se unió al elenco de "How Now, Dow Jones", un musical de Broadway que, aunque no tuvo un éxito prolongado, le permitió demostrar su destreza como actor de comedia musical.

¿Quién fue el icónico Tony Roberts?

A lo largo de los años, Roberts continuó ampliando su repertorio en el escenario y en 1972, participó en "Sugar", una adaptación teatral de la famosa película "Some Like It Hot". En esta producción, interpretó al personaje de Jerry, una de las partes centrales de la trama, un papel que le permitió explorar las complejidades de la comedia física y el timing cómico. En 1995, Roberts formó parte del elenco de "Victor/Victoria", un musical basado en la exitosa película homónima de Blake Edwards, donde tuvo la oportunidad de compartir escenario con la legendaria Julie Andrews, quien regresaba a Broadway para protagonizar la obra.

Uno de los mayores éxitos de su carrera en Broadway fue su participación en la exitosa comedia "The Tale of the Allergist's Wife" (2000), escrita por Charles Busch.

Fotografía: X/@RBatTheMovies

Su capacidad para reinventarse y adaptarse a diferentes géneros teatrales fue una de las claves de su longevidad en la industria; además, su versatilidad también lo llevó a participar en la exitosa producción de "Xanadu", un musical inspirado en la película de culto del mismo nombre. Esta producción, estrenada en 2007, reflejó la habilidad de Roberts para adaptarse a las tendencias del momento, incluso cuando se trataba de un género tan peculiar como la comedia de fantasía musical.

A lo largo de su carrera, Tony Roberts también cultivó una relación de colaboración con el director y guionista Woody Allen, quien lo eligió para una serie de papeles en varias de sus películas más destacadas. Su relación profesional comenzó en 1966, cuando Roberts se unió al elenco de la obra de teatro "Don't Drink the Water", una comedia dirigida por Allen que más tarde fue adaptada al cine, con Roberts repitiendo su papel. Su química con Allen, tanto en el escenario como en la pantalla, resultó en una fructífera colaboración que continuó durante las siguientes décadas.

Las películas en donde apareció Tony Roberts

Una de las películas más notables en las que Roberts participó fue "Annie Hall" (1977), que se convirtió en un éxito internacional y ganó varios premios, incluido el Oscar a la Mejor Película. En esta película, Roberts interpretó a un amigo cercano del personaje de Woody Allen, una vez más demostrando su habilidad para interpretar papeles cómicos con una sutileza única. Otras películas de Allen en las que Roberts tuvo papeles importantes incluyen "Stardust Memories" (1980), "A Midsummer Night's Sex Comedy" (1982), "Hannah and Her Sisters" (1986) y "Radio Days" (1987).

Más allá de su trabajo en teatro y cine, Roberts también hizo apariciones en programas de televisión y otros cinematográficos.

Fotografía: X/@WoodyAllenWeb

De la misma forma, la carrera de Tony Roberts en Broadway estuvo marcada por el reconocimiento de su talento a través de varias nominaciones a los premios más prestigiosos. Fue nominado dos veces al Premio Tony, una por su papel en "How Now, Dow Jones" y otra por "Play It Again, Sam" (1969), la adaptación teatral de la película homónima de Woody Allen.

Uno de los mayores éxitos de su carrera en Broadway fue su participación en la exitosa comedia "The Tale of the Allergist's Wife" (2000), escrita por Charles Busch. En esta producción, Roberts interpretó al esposo del personaje principal, un hombre atrapado en una vida monótona y sin grandes pasiones. La obra se convirtió en un éxito comercial y le permitió a Roberts recibir elogios tanto de la crítica como del público; es así como Tony Roberts fue más que un actor, fue un verdadero artífice del entretenimiento, cuyo trabajo en la escena teatral y cinematográfica continuará siendo celebrado en los años venideros.

