Coco Máxima, actriz mexicana que fue rechazada para interpretar a Emilia Pérez, critica a Karla Sofía Gascón

La película "Emilia Pérez", una de las producciones cinematográficas más comentadas del año, continúa atrayendo la atención de críticos y públicos internacionales, tanto por los galardones que sigue recibiendo como por la controversia que generó la interpretación de su protagonista, Karla Sofía Gascón y es que la actriz trans española está en el centro de la polémica debido a que salieron a la luz algunos tuits en donde arremetía en contra de distintos grupos vulnerables.

Ante estas declaraciones, muchas figuras del espectáculo han dado su opinión y una de las más importantes es Coco Máxima, una actriz trans mexicana que, al igual que Gascón, lucha por una mayor visibilidad de las personas trans en el cine y la televisión. En declaraciones recientes, Coco Máxima reveló que había audicionado para el papel principal en "Emilia Pérez", pero que finalmente fue superada en la selección por Gascón.

En sus declaraciones, Coco expresó que, de haber sido ella quien interpretara el personaje, lo habría hecho de una manera muy diferente y que, de hecho, considera que la decisión del director estuvo influenciada por el deseo de evitar la participación de mexicanos en el proyecto.

Yo si hubiera tenido el papel creo que lo hubiera representado de una manera espectacular, creo que hubiera metido mano en muchas cosas incorrectas, musical y todo. No manches, soy mexicana y creo que más bien lo que quería el director es que no hubiera mexicanos que metieran mano, por eso mismo no me dieron el personaje, dijo Coco Máxima.

A medida que se acerca la ceremonia de los Premios Oscar 2025, todos los ojos estarán puestos en Karla Sofía Gascón y su desempeño en "Emilia Pérez".

Coco Máxima dice que Karla Sofía Gascón se está "autodestruyendo"

A pesar de su molestia por no haber sido elegida para el papel, Coco Máxima expresó su apoyo al éxito de la película "Emilia Pérez", reconociendo la importancia de la representación trans en el cine. Sin embargo, una de las críticas más contundentes que Coco Máxima hizo en relación con la actuación de Karla Sofía Gascón tiene que ver con lo que ella considera una falta de "conexión genuina" con la comunidad trans. Según Coco, Gascón representa un tipo de "transición no auténtica" que no refleja las luchas internas y externas que enfrenta una persona trans.

Estoy muy contenta por los galardones que se le están dando a un personaje trans. A mí me encanta el personaje como tal [...] Me preocupa bastante la mala representación que nos está dando la actriz, no el personaje, dijo la actriz.

De la misma forma, Coco Máxima explicó que, en su opinión, Gascón está "borrando" su identidad trans al intentar adaptarse a una imagen que no se ajusta a la realidad de muchas personas dentro de la comunidad, y esto puede ser problemático en un contexto donde la representación es crucial.

Necesita reajustar muchas cosas psicológicamente porque quiere borrarse, o sea, ella misma se está borrando (...) se está autodestruyendo con ego, con frustraciones, con heridas que no ha sanado y que justo no la dejan incorporarse a lo que la comunidad necesita, declaró.

La actriz española, Karla Sofía Gascón, se ha visto involucrada en una serie de comentarios y reflexiones que surgieron tras su nominación a los Premios Oscar 2025.

La película "Emilia Pérez" narra la historia de una joven trans que busca su lugar en un mundo donde las identidades no binarias aún luchan por obtener una representación justa y equitativa. La trama ha sido aclamada por su sensibilidad al tratar temas de inclusión, identidad y autodefinición, y logró una notable acogida a nivel internacional, ganando varios premios y siendo reconocida en festivales de cine importantes. Sin embargo, la interpretación de Karla Sofía Gascón como Emilia es motivo de discusión entre miembros de la comunidad trans, quienes han señalado ciertos aspectos que consideran problemáticos en la representación que la actriz ofrece del personaje.

