¿Qué significa “Not Like Us"? canción por la que Kendrick Lamar recibiría una millonaria multa en el Super Bowl

El hip hop siempre ha estado marcado por rivalidades legendarias, pero pocas han alcanzado el nivel de intensidad y repercusión de la batalla entre Kendrick Lamar y Drake en 2024. En medio de una serie de ataques musicales entre ambos artistas, Lamar lanzó Not Like Us", una canción que no solo sirvió como un golpe definitivo en su enfrentamiento con Drake, sino que también se convirtió en un himno de la cultura de la Costa Oeste.

La tensión entre Kendrick Lamar y Drake no surgió de la nada. Durante años, ambos intercambiaron indirectas en sus canciones, pero el conflicto estalló en marzo de 2024 cuando Lamar apareció en la canción "Like That", de Future y Metro Boomin, en la que lanzaba un dardo directo a Drake.

A partir de ahí, una serie de diss tracks se vivió rápidamente, con Lamar lanzando temas como "Euphoria", "6:16 in LA" y "Meet the Grahams". Sin embargo, fue "Not Like Us" la que realmente cambió el rumbo de la disputa.

La producción de "Not Like Us" estuvo a cargo de Mustard, productor californiano conocido por su característico sonido West Coast. La instrumental combina un ritmo pegajoso con influencias del hyphy, un subgénero del hip hop popular en la Bahía de San Francisco. Además, el beat incorpora elementos de piano, violines y vientos, dando una sensación de energía y agresividad que refuerza el mensaje de la canción.

¿Qué significa “Not Like Us" de Kendrick Lamar?

Lamar adopta un flujo dinámico y juguetón, un contraste con el tono más sombrío de "Euphoria". Su entrega, llena de sarcasmo y desdén, refuerza la sensación de que está no solo respondiendo a Drake, sino también celebrando su superioridad en la batalla.

El contenido de la canción es directo y sin censura. Lamar acusa a Drake de no ser auténtico en su identidad y de apropiarse de la cultura negra sin un verdadero arraigo en ella. También lanza insinuaciones personales sobre su vida privada, tocando temas que se convirtieron en centro de debate dentro de la comunidad hip-hop.

“ye, Drake, escuché que te gustan las menores. Es mejor que nunca vayas al bloque uno de la cárcel Para cualquier chica que hable con él y crea que están enamorados ¡Solo asegúrate de esconderle a tu hermanita!”, dice Kendrick Lamar

A lo largo de la canción, Lamar deja claro que Drake no pertenece al mundo del rap de la misma manera que él. Con frases afiladas y referencias culturales específicas, "Not Like Us" no es solo un ataque personal, sino una reivindicación del rap como una forma de arte con raíces profundas y una historia que no todos pueden reclamar como suya.

Desde su lanzamiento, la canción fue un éxito instantáneo. Debutó en el número uno del Billboard Hot 100 y se convirtió en una de las diss tracks más reproducidas de la historia. Pero su impacto fue más allá de los números: "Not Like Us" fue adoptada por la comunidad de Los Ángeles como un himno de la ciudad, algo que Kendrick reforzó al interpretarla cinco veces consecutivas en su concierto "The Pop Out: Ken & Friends". Kendrick Lamar presentó un disco demasiado popular/Créditos:

kendricklamar

El tema no solo consolidó a Lamar como un maestro del diss track, sino que también redefinió la manera en que se conciben las batallas en el hip hop moderno. Con una producción vibrante, letras afiladas y un mensaje potente, "Not Like Us" es más que una canción de rivalidad: es un testimonio del impacto cultural y musical de Kendrick Lamar.

