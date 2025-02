Canelo Álvarez responde a los insultos de Jake Paul: "solo peleadores de verdad, f*ing youtuber“

Saúl “Canelo” Álvarez y Jake Paul nos han dado una de las mejores peleas fuera del ring, pues luego de que se rumoreaba que el mexicano se iba a enfrentar al creador de contenido más importante de los Estados Unidos actualmente, por lo que se retiraron de manera increíble en redes sociales.

Y es que las redes sociales se inundaron de rumores sobre la posible pelea de este 5 de mayo, donde supuestamente el “Canelo” Álvarez, estaría enfrentando a Jake Paul, desde la T-Mobile Arena en Las Vegas, lo que generó cuestionamientos sobre la carrera del mexicano, pues se preguntaba la gente, ¿cómo iba enfrentar a un Youtuber?

Durante la madrugada del jueves, “Canelo” Álvarez decidió anunciar que firmó un contrato millonario con Turki Alalshikh, mundando sus peleas a Arabia Saudita, mientras negaba los rumores de la pelea con Jake Paul, quien le llamó “esclavo” y que esperaba que se quedar pobre en sus siguientes eventos.

“Noticias de última hora: Canelo Álvarez me esquivó, Jake Paul, y ahora es un esclavo que no tiene en cuenta el orgullo del pueblo mexicano que lo apoya en suelo estadounidense. No es de sorprenderse cuando en toda su carrera no ha hecho nada por el deporte del boxeo fuera del ring. Soy la nueva cara del boxeo. No se puede tener la pelea más importante de 2025 sin que mi nombre esté involucrado. Cuando todos sus eventos fracasen y pierdan dinero, todos se darán cuenta de quién es el rey del deporte. 28 años. La pelea más importante en la historia del boxeo.”, dijo Jake Paul en su cuenta de X, antes Twitter.