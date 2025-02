Cruz Azul vs Pachuca y León vs Toluca: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Liga MX Jornada 6

Este sábado 8 de febrero continúan las actividades de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con la disputa de cuatro partidos: Tigres vs Atlas, León vs Toluca, Juárez vs Monterrey y Cruz Azul vs Pachuca. Aquí te presentamos a qué hora y dónde ver los encuentros de hoy.

A qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy | Liga MX Clausura 2025

Las actividades de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX continuarán este sábado 8 de febrero en punto de las 19:00 horas en el Estadio Volcán cuando los Tigres de la UANL reciban al Atlas de Guadalajara. Las acciones las podrás seguir completamente en vivo por la señal de Canal 7 de Azteca Deportes.

Tigres recibirá al Atlas. Foto: Google

A esa misma hora, pero en el Estadio León, el Club León de James Rodríguez recibirá a los Diablos del Toluca. Las acciones del actual líder del líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX contra el Toluca las podrás seguir en vivo por la señal del servicio de streaming Tubi.

Noticias Relacionadas Detienen a una mujer por la muerte de Adán Manzano, periodista mexicano que cubría el Super Bowl

Tigres buscará el liderato contra Toluca. Foto: Google

A las 21:00 horas, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos de Juárez recibirán a los Rayados de Monterrey, equipo que hizo oficial la llegada del campeón del mundo, Sergio Ramos. El partido será transmitido en vivo por Canal 7 de Azteca Deportes.

Los Bravos jugarán contra Monterrey. Foto: Google

Finalmente, a las 21:05 horas, la Máquina del Cruz Azul enfrentará en el Estadio Olímpico Universitario a los Tuzos del Pachuca. El partido que cierra la jornada sabatina de la Jornada 6 del Clausura 2025 será transmitido por Canal 5 de TUDN.

Cruz Azul jugará en el Estadio Universitario. Foto: Google

Sigue leyendo:

Álex Lora analiza el partido Puebla vs América y se vuelve viral en redes | VIDEOS