República Dominicana se convierte en campeón de la Serie del Caribe 2025 tras vencer a México

República Dominicana se convirtió en el nuevo equipo campeón de la Serie del Caribe, pues Los Leones del Escogido lograron vencer a los Charros de Jalisco por la mínima diferencia, pues el marcador fue 1-0. Se trató de un partido muy apretado para ambos equipos, con tremendos duelos de pitcheo.

México llegó hasta la final de la Serie del Caribe completamente invicto. Ganó su primer partido en contra de Puerto Rico por 8 carreras contra una; venció a Venezuela 2 a 1 y a República Dominicana 2 a 0. El cuarto partido de la primera fase fue contra Japón, a quienes vencieron 7 a 2.

La semifinal fue contra Puerto Rico de nueva cuenta y México logró avanzar hasta la gran final con un marcador de 3 en contra de 1, donde se encontraron a Los Leones del Escogido, actuales campeones de la liga local, quienes de ganar un impresionante partido en contra de Venezuela en las semifinales.

México se queda con el segundo lugar de la Serie del Caribe. Crédito: @beisboldecaribe

México pierde la final después de avanzar invictos

México empezó perdiendo el partido desde muy temprano. Fue durante la parte alta de la tercera entrega cuando Robinson bateó para un doble play por parte de México con complicidad entre la segunda base Michael Wielansky lanzando para el campo corto con Jack Mayfield y al primera base Reynaldo Rodriguez.

Lamentablemente no fue suficiente para sacarlos de la escena, pues desde la tercera base entró Junior Lake por parte de República Dominicana y se quedó en tercera Yamaico Navarro, quien no pudo seguir avanzando ante un siguiente out para Kelvin Gutiérrez en la primera base.

México lo intentó durante la parte de la novena. Julian Ornelas bateó rodado batea para out forzado desde el campo corto con Jonathan Guzmán, quien lanzó para la segunda base a Robinson Canó, pese al doble play que les daba la victoria, el reto fue favorable para los connacionales y Julián Ornelas quedó en primera.

Todas las esperanzas mexicanas estaban depositadas en Reynaldo Rodriguez, mientras que Jose Cardona entró para ser el nuevo corredor del equipo, quien se robó la segunda base para ponerse en camino al home. Lamentablemente hubo un ponche con tres pitcheos durísimos que terminaron el juego.

¡Robinson Canó le dió la ventaja a RD! uD83CuDDE9uD83CuDDF4uD83DuDE2E?uD83DuDCA8#SDCMexicali2025 pic.twitter.com/f3PDqcxFL2 — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 8, 2025

República Dominicana recoge otro primer lugar en la Serie del Caribe 2025

República Dominicana es uno de los equipos más importantes en la República Dominicana, representados por numerosos equipos a lo largo de la historia. El último campeonato fue en el año 2023 con Tigres del Licey; en el 2021 fueron Águilas Cibaeñas y finalmente los Toros del Este en el año 2020.

La última vez que México se convirtió en campeón de la Serie del Caribe fue en 2016 por conducto de los Venados de Mazatlán, quienes derrotaron 5-4 a los Tigres de Aragua de Venezuela, precisamente con un récord perfecto de 6 partidos ganados y 0 partidos perdidos.