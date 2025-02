Cecilia Toussaint: “Aún hay mucho machismo”

Con 45 años en la escena musical, Cecilia Toussaint lamenta que en todo este tiempo la presencia de mujeres sigue escaseando en los carteles de festivales, más porque cada vez hay más colegas arriba del escenario y detrás de él.

“La presencia femenina sigue siendo minoritaria en los festivales y no es porque hay menos mujeres, ya no es así, y me da tristeza porque habemos muchas trabajando, y no solo como cantantes o cabezas de bandas, hay muchos músicos mujeres nuevas, una generación de bajistas increíbles, productoras, ingenieras y en todas las áreas, pero no tienen un espacio donde ser visibles”, afirmó la intérprete.

Dentro de sus posibilidades ayuda a las chicas que se están abriendo camino en cualquier área de la música, con algún contacto o escuchándolas, pero al cuestionar sobre porque la situación no cambia para las féminas, afirmó: “Sigue siendo una sociedad bastante machista, esa es la realidad. En todos lados en donde te pares, no solo en festivales, todavía hay más testosterona, y no está mal, hay jóvenes increíbles, pero tendría que ser más parejo el escenario”.

Toussaint aprecia el talento de las nuevas generaciones, porque ofrecen una amplia variedad de propuestas, sin embargo, considera que el principal problema es la falta de espacios para que se suban a tocar, aunque aclaró que esto es un conflicto que siempre ha existido.

“Una de las cosas que más le hace falta a la escena son espacios donde las bandas se puedan foguear en vivo, porque necesitan tocar, confrontarse con el público y asimismos, probar, equivocarse y aceptar. Los conciertos en vivo son los que hacen a un artistas y una cosa es grabar y subir canciones a plataformas y otra realmente estar frente a la gente”, contó.

Para la cantante de “Carretera” poco ayudan las reproducciones en plataformas, si cuando tocan en vivo no pueden ofrecer el mismo sonido ni calidad, por eso es importantísimo que existan espacios de todos los tamaños que apoyen a los artistas emergentes, así como de público con mente abierta, dispuesto a escuchar nuevos talentos.

Entre los pocos espacios que actualmente ofrecen este servicio, está el Multiforo Bajo Circuito, el cual celebra 10 años, y Toussaint se une a este festejo con una presentación íntima para sus seguidores este 8 de febrero, fecha que además es sumamente especial para ella.

“Me encanta poder estar ahí cerca del público, para mí cada concierto tiene el mismo valor, ya sea en una arena o en este lugar, porque son espacios que me permiten comunicarme con la gente, mostrarles mi corazón”, detalló.

Por otro lado, le gusta ayudar proyectos como éste para que sigan abiertos ofreciendo apoyo a nuevas bandas, esperando que cada vez surjan más.

A DETALLE

El set list de este concierto tendrá temas de todos sus discos.

Trabaja en el lanzamiento de su álbum “Cromático” en vinilo.

Prepara un nuevo proyecto musical que saldrá este mismo año.

Recientemente participó en la serie “Sangre llama sangre”.

13 discos de estudio tiene.

1987 lanzó el álbum Arpía.

MAAZ