Mariana Seoane confiesa que su mamá se le apareció días después de su muerte: "ya la siento cerca"

El pasado 26 de enero Mariana Seoane hizo público la muerte de su mamá, una pérdida que la sacudió profundamente; fue a través de su cuenta de Instagram oficial que la cantante reveló algunos detalles sobre este momento, incluída una fotografía muy personal en donde se puede ver que se mantuvo hasta el último momento junto a ella. Es así como a casi dos semanas de esta trágica pérdida, Seoane tuvo su primer encuentro con la prensa, compartiendo un poco de su proceso de duelo.

Stella García, mamá de Seoane, murió a causa del cáncer, un padecimiento que la acompañó durante los últimos años de su vida, por lo que sus familiares pudieron ser testigos del doloroso deterioro que vivió. Por ello, en sus últimas declaraciones explicó que uno de las lecciones más importantes que le dejó fue su resiliencia y fuerza a pesar de las adversidades.

Aunque la actriz y cantante se encuentra en proceso de duelo, todo parece indicar que su mamá se encuentra descansando en paz, pues Mariana también compartió que en los últimos días ha experimentado diversas señales que interpreta como manifestaciones de su madre; Seoane afirmó que se ha topado en varias ocasiones con mariposas blancas que le hacen pensar en que su mamá se está poniendo en contacto con ella.

Ya está conmigo, ya la siento cerca de mí. He tenido un montón de manifestaciones bonitas, como las mariposas blancas. De pronto estoy escuchando música y de repente me sale un tango, cuando en ese playlist no lo tenía. Esas son cosas que dices: 'okay, aquí está', dijo visiblemente conmovida.