Demi Moore menciona a Karla Sofía Gascón tras ganar “mejor actriz” en los Critics Choice Awards

Demi Moore consiguió un premio más por la increíble película de "The Substance”, pues esta noche se llevó el premio a la mejor actriz en una de las alfombras rojas màs importantes de esta temporada de galardones, donde no sólo fue aplaudida por la audiencia, sino que su discurso llamó la atención.

Y es que la actriz de 62 años ha aceptado el trofeo no solo agradeciendo a los Critics Choice Awards, sino que también a sus compañeras de categoría, conmocionado a los fanáticos y seguidores de la actriz, así como a las redes sociales que han estado buscando que la protagonista de “Emilia Pérez”

Pues luego de la serie de comentarios racistas de Karla Sofía Gascón, la gente en redes sociales buscó que no fuera ganadora del premio, así como se sigue buscando que no llegue a conseguir un Oscar, en la próxima gala de premios de la academia, tras la polémica.

"Sólo quiero decir que el reconocimiento, no sólo por mí, sino por lo que trata esta película, lo que intenta transmitir, es casi como un elixir. Es el bálsamo curativo para el tema que plantea la película. Y estoy muy agradecida no sólo por mi actuación, sino por haber puesto de relieve esta película, este género de películas, normalmente de terror, que se pasan por alto y no se ven por la profundidad que pueden contener"