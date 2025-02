El Fan Art no va más: cómo se vería la bella Ino Yamanaka de ‘Naruto’ en la vida real, estilo cosplay

Uno de los personajes que la comunidad de Naruto suele dejar a un lado es Ino Yamanaka. A pesar de su participación en el Equipo 10 de la Aldea de la Hoja y ser la segunda estudiante de la Quinta Hokage, la kunoichi de vez en cuando es recordada a través de fanarts y cosplays, pues de manera indirecta es de los personajes con mayor desarrollo en la historia de Masashi Kishimoto.

Durante la historia de Masashi Kishimoto, Ino posee una evolución que pasa desapercibido alrededor de su personalidad. Pues inicia con una visión del mundo basada en lo superficial, lo que provoca cierta repulsión por su equipo, sin embargo, cuando llega el arco de los exámenes chunnin, su relación se fortalece tras proteger al equipo de Naruto ante los ninjas del sonido.

En redes sociales se viralizó a una creadora de contenido recreando este personaje. Fuente: El Heraldo de México

Ino Yamanaka de ‘Naruto’ en la vida real,

La cosplayer, Angelina Chernyak, mostró su versión de Ino, donde se aprecia su vestimenta morada en la versión de Naruto Shippuden, compuesta por un top que deja al descubierto la cintura de la ninja, así como una falda por encima de unos shorts.

A lo largo de su cuenta en Instagram, Angelina Chernyak posee un vasto catálogo de cosplays con personajes de videojuegos y anime como Viper de VALORANT, Widowmaker de Overwatch, Mokoto de Ghost in the Shell o Cirilla de The Witcher 3.

