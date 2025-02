América vs Puebla y Necaxa vs Santos: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Jornada 6 de la Liga MX

Este viernes 7 de febrero inician las actividades de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con la disputa de tres partidos: Querétaro vs Atlético San Luis, Necaxa vs Santos y Puebla vs América. Aquí te presentamos el horario y dónde ver los partidos de hoy.

A qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy de la Liga MX

Este día, viernes 7 de febrero, arrancan los partidos de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con la disputa del partido Gallos de Querétaro contra Atlético de San Luis. El partido se jugará en el Estadio Corregidora, casa de los Gallos.

El partido entre los Gallos de Querétaro contra Atlético San Luis iniciará a las 19:00 horas y lo podrás seguir en vivo por la señal de Caliente TV.

La Jornada 6 arranca con este partido. Foto: Google

A esa misma hora, pero en Aguascalientes, los Rayos del Necaxa recibirán en el Estadio Victoria a Santos Laguna, último lugar de la Tabla General de la Liga MX. El partido será transmitido por la señal de Claro Sports, Pluto TV y Canal 7 de TV Azteca.

Necaxa se medirá al colero del Clausura 2024. Foto: Google

Finalmente, a las 21:00 horas, el Puebla jugará ante el Club América, actual tricampeón de la Liga MX. El partido se jugará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y lo podrás seguir completamente en vivo por la señal de Canal 7 de Azteca Deportes.

El América jugará contra Puebla. Foto: Google

Así marcha la Tabla General del Clausura 2025

Con cinco jornada disputadas, la Tabla General del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX es liderada por el Club León de James Rodríguez con 16 puntos. Abajo están América, Tigres, Pachuca, Cruz Azul y Toluca.

En zona de Play-In se ubican los Pumas de la UNAM, Mazatlán, los Bravos de Juárez y los Rayados de Monterrey.

Fuera de puestos de clasificación están Necaxa, Puebla, Guadalajara, Atlas, Querétaro, Tijuana, Atlético San Luis y Santos Laguna. Así marcha la clasificación. Foto: Google

